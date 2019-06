V spomin na osamosvojitveno vojno

22.6.2019 | 12:00

Položitev venca na spomeniku v Pogancih

Novo meto - Včeraj je podžupan Mestne občine Novo mesto Bojan Kekec v počastitev spominskega dneva občine na začetek osamosvojitvene vojne za samostojno Slovenijo in dneva državnosti položil venec na spomeniku v Pogancih in cvetje v počastitev spomina Franca Uršiča na grobu v Prečni.

Podžupanu so se pri polaganju venca in cvetja pridružili predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjska Anton Klobčaver, predsednik Policijsko veteranskega društva Sever - Dolenjska in Bela krajina Marjan Dragan in polkovnik novomeške vojašnice Vasilij Maraš.

Danes je občina skupaj z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske praznovanje spominske dne in dneva državnosti obeležila še s prireditvijo, ki bo ob 13. uri potekala v Parku Poganci 1991. Ta dan bo v počastitev državnega praznika in spomina na prvi oddani strel za samostojno Slovenijo potekal tudi spominski pohod, ki se bo ob 8. uri začel pred spomenikom v Pogancih.

L. M., foto: MoNM, L. M.

