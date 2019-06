FOTO: Kamela, šranga, voglarji ali Kresova ohcet nekoč

22.6.2019 | 13:00

Ohcet po starem (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Kamela, šranga, voglarji, prihod svatov po nevesto, njeno slovo od matere in sprejem pri ženinovih starših pa veliko plesa petja, smeha in veselja. Taka je bila nekoč ohcet na Dolenjskem in z vsemi temi običaji jo je včeraj proti večeru na Glavnem trgu številnim someščanom predstavilo novomeško folklorno društvo Kres.

V poldrugo uro dolgi predstavi so novomeški folklorniki obudili že skoraj pozabljene ohcetne običaje, ki se jih marsikdo še spomni, a počasi in zanesljivo izginjajo. Predstavo so z otroškimi igrami, kakršne so se igrali otroci, ko misli in rok še niso imeli zaposlenih z vsesortnimi elektronskimi igračkami, potem pa so se na trg s trovprego pripeljali svatje z ženinom, ki je prišel po nevesto na domačijo njenih staršev, kjer se najprej domači hlapec dela gluhega potem pa svatom namesto neveste ponudijo staro babo in v nevesto preoblečenega moškega. Ko ženinu končno uspe dobiti ljubljeno dekle, ga s svati čaka še pogajanje z vaškimi fanti, ki jim postavijo šrango in za sovaščanko zahtevajo odkupnino. Ko je to urejeno nevesto čaka še sprejem pri ženinovih starših, potem pa se ohcet lahko začne. Na ohcet pridejo tudi nepovabljeni gostje, voglarji, ki so se dobili na vogalu, pa maškare s kamelo, ki jim jo seveda uspe prodati in zanjo dobiti pijačo in pečenega kopuna. Del obreda je tudi snemanje venčka z nevestine glave in odhod mladoporočencev v kamro, kjer bosta doživela poročno noč in prvič okusila sladkosti zakonskega življenja, če tega nista poskusila že kdaj prej.

Za konec so kresovci na plesišče povabili tudi občinstvo, povabilu na ples se ni mogel upreti niti župan Gregor, pa tudi posladkali so se lahko vsi, ki so kresovcem zaploskali ob njihovi še eni imenitni predstavi.

I. Vidmar

