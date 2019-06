Dopoldne za najmlajše, popoldne in zvečer za vse okuse

22.6.2019 | 19:00

Za otroke so v mestnem jedru pripravili delavnice.

Črnomelj - Današnji četrti dan Jurjevanja v Beli krajini se je že dopoldne začelo dogajanje v starem mestnem jedru, kjer se bo nadaljevalo tudi v popoldan, od 13. ure naprej, ko se je začelo srečanje harmonikarjev, pa je pestro tudi v Jurjevanjski dragi. Dopoldansko dogajanje je bilo namenjeno predvsem otrokom oz. družinam, saj so pripravili več delavnic, kamišibaj, na stojnicah so bili na voljo številni izdelki domače in umetnostne obrti, pripravili so modno revijo oblačil iz konoplje in lana, poslikanih z lanenimi vzorci.

Popoldne se bodo v Jurjevanjski dragi predstavili mladi, ki so nastopili na Glasu mladih, sledila pa bosta koncerta skupin 2B in KrEtno. Ob 19.30 se bo začel folklorni program z naslovom Ki za kolo, naj gre z nami v kolo. Nastopile bodo folklorne skupine Ivana Navratila iz Metlike in iz Dragatuša, iz tujine pa De Krekkel iz Nizozemske, Sveti Đorđe iz Srbije in Sesvetska sela iz Hrvaške.

Pozno v noč bosta za zabavo skrbela Tamburaška skupina Vodomec in narodnozabavni ansambel Gašperji.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

