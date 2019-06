V neurju podrta drevesa, razkrite strehe, poplavljene ceste

22.6.2019 | 18:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne ob 13.44 je občine Sevnica, Krško in Brežice zajelo močno neurje, v katerem je bilo razkritih in poplavljenih več objektov, podrtih dreves na cestišče in poplavljenih cest. Posredovali so cestna in komunalna podjetja ter gasilska društva, ki so sanirali in odstranili posledice neurja.

Gasilci pomagali

Danes ob 13:25 so gasilci PGD Raduhova vas posredovaliv Zaborštu pri Šentvidu, kjer so zavarovali kraj padca električne žice do prihoda dežurnega električarja. Med vožnjo na intervencijo so očistili nanos zemljine na regionalni cesti Ivančna Gorica - Raduhova vas, v nadalje na lokalni cesti Raduhova vas - Grm. V naselju Grm so iz stanovanjske hiše izčrpali vodo. Pri čiščenju cestišča sta sodelovala domačina s traktorjema in plugoma.

Prevrnil se je na streho

Danes ob 12.44 je na cesti Mali Slatnik-Veliki Slatnik v občini Novo mesto voznik z osebnim vozilom zapeljal z vozišča in se prevrnil na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in vozilo izvlekli nazaj na vozišče ter nudili pri oskrbi poškodovanega voznika reševalcem NMP Novo mesto, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Očistilni naftni madež

Zjutraj ob 7.37 so v Sokolski ulici v Novem mestu na parkirišču gasilci GRC Novo mesto očistili večji naftni madež.

Padel z lestve

Danes ob 13.42 se je v naselju Zalisec v občini Žužemberk pri padcu z lestve poškodoval občan. Na kraju so ga oskrbeli in prepeljali v ZD Novo mesto reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto.

L. M.