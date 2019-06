Dirka je odločena, jutri pa še Glavni trg, Ackermann in Kump

22.6.2019 | 19:05

Vodilna četverica na vzponu na Predmejo - spredaj Tadej Pogačnik, za njim pa Vlasov Ulissi in kasnejši zmagovalec etape Visconti. To so tudi prvi štirje v skupnem vrstnem redu. (Foto: Mario Steihl)

Novo mesto - Dirka Po Sloveniji je tako rekoč odločena. Današnjo etapo od Nove Gorice do Ajdovščine je sicer dobil Italijan Giovanni Visconti (Neri Sottoli), a je si je od včeraj vodilni Viscontijev rojak Diego Ulissi (UAE-Team Emirates), ki je na cilj v istem času kot zmagovalec pripeljal na cilj drugi, s tem praktično že zagotovil skupno zmago. Tretje mesto je tokrat pripadlo njegovemu moštvenemu tovarišu, vzhajajoči zvezdi slovenskega in svetovnega kolesarstva Tadeju Pogačarju, ki je tokrat kolesaril v vlogi Ulessijevega pomočnika, četrti član ubežne četverice pa je bil Rus Aleksander Vlasov (Gazprom), ki je tako ohranil tretje mesto v skupnem vrstnem redu. Le pet sekund za njim bo letošnjo dirko na četrtem mestu končal Pogačar.

Današnjo etapo je po pričakovanju odločil vzpon na Predmejo, ki je najprej močno razbil do tedaj vodilno skupino ter kmalu izluščil tudi vodilno četverico, ki je nato tudi po spustu proti Ajdovščini obračunala med sabo za etapno zmago.

Jutri kolesarje na dirki Po Sloveniji čaka le še 167,5 km dolga etapa med Trebnjim in Novim mestom, ki bo imela z Brezovico in Vahto sicer dva gorska cilja, ki pa naj ne bi preprečila predvidenega zaključnega šprinta glavnine, v katerem bo skušal do svoje druge etapne zmage priti Nemec Ackermann, zmagovalec prve etape, obenem pa bo to priložnost, da nekoliko popravi vtis tudi prvi mož novomeške Adrie Mobil Marko Kump, ki je v svoji bogati karieri le redkokdaj izgubil šprint na domačem Glavnem trgu. Letos je konkurenca tudi zanj morda malce prehuda, a upanja ne bi smeli izgubiti, saj podpora domačih navijačev včasih dela čudeže.

Izidi, 4. etapa:

1. Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli) 4:00:53

2. Diego Ulissi (Ita/UAE Emirates)

3. Tadej Pogačar (Ita/UAE Emirates)

4. Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom) vsi isti čas

5. Andrea Vendrame (Ita/Androni) 0:32

6. Esteban Chaves (Kol/Mitchelton-Scott)

7. Fausto Masnada (Ita/Androni) vsi isti čas

8. Ben Hermans (Bel/Israel Cycling Academy) 1:38

9. Cameron Meyer (Avs/Mitchelton-SCott) 2:22

10. Lorenzo Rota (Ita/Bardiani)

...

15. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) vsi isti čas

17. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida) 3:19

21. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 4:14

26. Kristjan Hočevar (Slo/slovenska reprezentanca)

29. Martin Lavrič (Slo/slovenska reprezentanca) 6:32

- skupno:

1. Diego Ulissi (Ita/UAE Emirates) 15:39:28

2. Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli) + 0:22

3. Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom) 0:25

4. Tadej Pogačar (Ita/UAE Emirates) 0:30

5. Andrea Vendrame (Ita/Androni) 1:04

6. Esteban Chaves (Kol/Mitchelton-Scott) 1:08

7. Fausto Masnada (Ita/Androni) 1:14

8. Ben Hermans (Bel/Israel Cycling Academy) 2:14

9. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 2:58

10. Radoslav Rogina (Hrv/Adria Mobil) 4:49

...

14. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida) 5:40

26. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 16:24

29. Kristjan Hočevar (Slo/slovenska reprezentanca) 17:01

I. Vidmar