Popoldanska neurja, brez pomoči gasilcev ni šlo

22.6.2019 | 20:05

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne je neurje po našem koncu naredilo kar veliko škode oz. povzročalo težave.

Ob 13.21 je v Šentlovrencu v občini Trebnje meteorna voda zalila župnišče. Gasilci PGD Šentlovrenc so vodo izčrpali.

Ob 13.29 je v Trebnjem, v ulici Stari trg, meteorna voda zalila stanovanjski objekt. Gasilci PGD Trebnje so vodo izčrpali iz objekta.

Ob 13.30 so gasilci PGD Velika Loka posredovali v Igleniku in Veliki Loki, kjer so na več objektih pokrili razkrite strehe.

Ob 13.38 je v Rojah pri Čatežu in Škovcu v občina Trebnje neurje poškodovalo ostrešja na več stanovanjskih in gospodarskih objektih. Prišlo je tudi do več udorov zemlje na ceste. Gasilci PGD Trebanjski Vrh, Šentlovrenc, Čatež pod Zaplazom in Trebnje so sanirali poškodovane strehe na petih objektih in očistili ceste.

Ob 14. uri je na relaciji Mala Loka-Čatež podrto drevje zaprlo cesto. Gasilci PGD Velika Loka in Občine so drevje razžagali in odstranili. Delavci CGP Novo mesto so očistili cesto.

Ob 14. uri sta kletne prostore zapora na Dobu v občini Šentrupert zalila voda in blato. Gasilci PGD Šentrupert so izčrpali vodo in odstranili nanose blata ter očistili prostore.

Ob 14.16 je v kraju Rakovnik pri Šentrupertu naplavljeno drevje zagozdilo most pod cesto. Zaradi tega je grozilo poplavljanje ceste. Gasilci PGD Mirna so drevje odstranili.

Ob 14.21 je meteorna voda zalila cesto Zabukovje—Trstenik v občini Mirna. Gasilci PGD Zabukovje so prečrpali okoli 35 kubičnih metrov vode ter očistili prepustne cevi.

Ob 15.15 so gasilci PGD Globodol v kraju Globodol v občini Mirna Peč odstranili mlaj, ki se je zaradi močnega vetra podrl na dovoz stanovanjske hiše.

Ob 15.20 je zaradi močnega naliva spodnji del Mokronoga zalila meteorna voda. Skozi kanalizacijske jaške je vdrla voda v nekaj objektov. Posredovali so gasilci PGD Mokronog. Kleti, garaže in cesto so čistili tudi prebivalci sami.

Ob 15.40 je v kraju Dolenje Jesenice v občini Šentrupert meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Sveti Rok so iz prostorov izčrpali okoli 35 kubičnih metrov vode.

Ob 16.30 so v kraju Prelesje v občini Šentrupert gasilci PGD Mirna in Šentrupert očistili jaške okrog poslovnega objekta in s tem omogočili odtok meteorne vode.

Ob 17.43 so v kraju Mala Loka v občini Trebnje gasilci PGD Velika Loka in Šentlovrenc odstranili poškodovano kritino z gospodarskega objekta.

L. M.