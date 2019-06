Situle se vračajo na Glavni trg

23.6.2019 | 13:30

Letos bodo trgovali z železom. (Foto: I. Vidmar)

Praznik situl so na novinarski konferenci predstavile Bojana Čibej iz zavoda Svitar, arheologinja Petra Stipančić in direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Letos bo obisk Praznika situl najboljši do sedaj, menijo prireditelji četrtega novomeškega festivala prazgodovinskega življenja iz Zavoda Novo mesto in Dolenjskega muzeja, saj se zdaj že tradicionalna turistična prireditev, potem ko se je morala zaradi prenove preseliti na muzejske vrtove, v soboto, 29. junija, vrača na obnovljeni Glavni trg, kjer so letos vse prireditve pritegnile precej množičen obisk. Do sedaj so imeli z vremenom kar srečo in upajo, da bo tako tudi letos, saj v primeru dežja prireditev odpade in jo bodo Novomeščani lahko doživeli šele prihodnje leto.

Letošnja prireditev bo potekala po že uveljavljenem scenariju. Dogajanje na trgu se bo uradno začelo ob 17. uri s tržnico in gostinsko ponudbo s pridihom železnodobne kuhinje, istočasno pa se bodo začele tudi različne delavnice za otroke in odrasle od železnodobne kuhinje, izdelave miniaturnih situl in usnjenih zapestnic do poslikave obraza s prazgodovinskimi motivi. Uro kasneje bodo prišli na vrsto govori in predstavitev prazgodovinskega dogajanja tudi z glasbo, plesi in boji z ročkami, kakršni so upodobljeni tudi na v Novem mestu najdeni situli. Osrednja zgodba letošnjega praznika bo trgovanje z železom, ki ga bo obiskovalcem pričarala predstava na glavnem odru, ki ga bo ob devetih zasedla skupina Beer Belly, ki igra irsko, škotsko in keltsko glasbo. Ves čas prireditve bodo gostujoči in domači rokodelci predstavljali obrti in dejavnosti, kakršne naj bi poznali že v halštatski dobi, v samem muzeju pa bodo predstavili stalno arheološko razstavo s poudarkom na predstavitvi situl - po stalni arheološki razstavi v Dolenjskem muzeju bodo obiskovalce kustosi popeljali ob 22. uri.

I. Vidmar