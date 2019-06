Stoječe ovacije za muzikal Harry Potter in ognjeni kelih

23.6.2019 | 09:00

Muzikal se je končal s: "Prijatelji za vedno!"

Metlika, Semič - Na osnovni šoli Metlika so lansko šolsko leto pripravili prvi metliški muzikal z naslovom En svet, pa toliko različnih sanj, ki so ga junija premierno predstavili na dvorišču metliškega gradu. Gledalcev je bilo toliko, da je skoraj zmanjkalo prostora za vse, ki so si ga želeli ogledati. S tem muzikalom so v Metliki lani prebili led in kot je takrat dejala ravnateljica Željka Janjac, so dokazali, da imajo tudi v Metliki talente. Takrat se je marsikdo tudi vprašal, ali bo po stopinjah osnovnošolcev v mestu nad Bojico stopil še kdo. In prepričani so bili, da bo to pač pokazal čas.

A ni bilo potrebno dolgo čakati. Predvsem pa v OŠ Metlika niso čakali, kdo bo naslednji, ki bo v Metliki pripravil muzikal, ampak so se ga v šolskem letu, ki se izteka, lotili kar sami. Tako je bila včeraj v Kulturnem centru Semič, ki ima primeren oder za predstavo, premiera muzikala z naslovom Harry Potter in ognjeni kelih. Začelo se je novo šolsko leto in tudi Harry je dobil vabilo na Bradavičarko. Z Ronom in Hermiono se odpravi v šolo, kjer ga čaka razburljiva dogodivščina.

V predstavi poleg 48 učencev sodeluje še osem učiteljev. Tako kot lanski je tudi letošnji muzikal nastal kot medpredmetno povezovanje.Nastopile so pevke mladinskega pevskega zbora in skupine Cantabile OŠ Metlika, učenci izbirnega predmeta glasbeni projekt, plesalke plesnega krožka OŠ Metlika, igralci – učenci in učitelja – krožka muzikal OŠ Metlika, učiteljski pevski zbor OŠ Metlika in učenci izbirnega predmeta likovno snovanje 2.

Ravnateljica se je še posebej zahvalila učiteljicam, pod katerih mentorstvom je nastajal muzikal. To so Nina Bradica, ki je poskrbela za režijo in scenarij, Irina Kolar, katere skrb je bila glasba, Mojca Vraničar, ki je poskrbela za koreografijo, Duška Vlašič za scenografijo in Tanja Vraničar za kostumografijo.

Kako navdušena je bila nad enourno predstavo publika, ki je do zadnjega kotička napolnila dvorano Kulturnega centra Semič, pa pove tudi to, da so se pevcem, plesalcem in igralcem zahvalili z dolgimi, stoječimi ovacijami. Ravnateljica Željka Janjac je ob tem dejala, da je aplavz povedal vse. Sicer pa je bilo slišati zagotovila, da si bodo muzikal tisti, ki so ga tokrat zamudili, imeli še priložnost ogledati.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

