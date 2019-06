UniBill ekipa Šolskega centra z najvišjim priznanjem iz ZDA

23.6.2019 | 11:00

Novomeška ekipa z medaljami in priznanjem, presrečna nad uspehom.

Novo mesto,Oswege - Srednješolska UniBill ekipa Srednje elektro šole in tehniške gimnazije Šolskega centra Novo mesto se je med 17. in 21. junijem v Oswegu v ZDA s StartUp poslovno idejo udeležila mednarodne olimpijade Genius Olympiad. Domov se jutri popoldne vračajo presrečni, saj so v kategoriji Business osvojili najvišje, Grand award priznanje.

Ekipo sestavljajo štirje člani: Žiga Povhe, vodja in razvojnik, Anže Kocjančič, razvojnik, Nikita Galuh Kapušin, spletna oblikovalka in Jaka Kordiš, oblikovalec. Mentorja ekipe sta Danijela Erenda in Roman Kapš.

Žiga Povjhe in Anže Kocjančič

UniBill ekipa je zmagala na državnem tekmovanju POPRI in si tako pod pokroviteljstvom Primorskega tehnološkega parka zagotovila nastop v kategoriji Business na Genius Olympiadi v Oswegu, v ZDA. Na olimpijado sta kot predstavnika ekipe odpotovala Žiga Povhe in Anže Kocjančič pod mentorstvom Danijele Erenda.

Prvi sistem shranjevanja digitalnih računov v Sloveniji

Pa še nekaj besed o ideji. UniBill je ekološko usmerjena rešitev digitalne dobe in alternativa papirnim računom. Nakupovalno izkušnjo dvigne na višjo raven in uporabniku omogoča 360° pregled nad njegovimi potrošniškimi navadami. UniBill je platforma, ki omogoča shranjevanje prejetih računov v elektronski obliki in nadomešča klasične papirnate račune. Preko spletne ali mobilne aplikacije nudi pregled nad shranjenimi računi kadarkoli in kjerkoli. Platforma izboljša izkušnjo uporabnika, saj mu omogoča pregled porabe sredstev po trgovinah, olajša shranjevanje računov za izdelke z garancijami, poenostavi postopke reklamacije izdelkov, hkrati pa zmanjša stroške trgovcev, ki jih imajo s klasičnimi računi (0,03 – 0,05 €/račun), ter razbremeni okolje. Gre skratka za prvi sistem za shranjevanje digitalnih računov v Sloveniji.

L. M., foto: D. E.