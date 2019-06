Trčili osebni vozili, dve osebi odpeljali v bolnišnico

23.6.2019 | 08:00

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da sta včeraj ob 19.06 na cesti Novo mesto-Šentjernej, pri peskokopu Kremen, trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto dve poškodovani osebi. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem in policistom, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, oprali mastno cestišče, odstranili poškodovani vozili s ceste in z avtodvigalom eno vozilo naložili na avtovleko. Pri odpravi posledic nesreče so sodelovali tudi dežurni delavci cestnega podjetja.

Neurja naredila precej škode

Popoldanska neurja so včeraj povzročila precej težav. Ob 17.35 so gasilci PGD Šentrupert v kraju Vrh, občina Šentrupert, pokrili razkrito streho na kozolcu.

Zaradi neurja je prišlo do nanosa zemlje na ceste pri kraju Kukenberk, Velika Loka-Škovec, Trebnje-Šentlovrenc in Velika Loka-Čatež v občini Trebnje. Ceste so očistili delavci Komunale Trebnje in CGP Novo mesto.

V občini Sevnica je v času neurja delno razkrilo dva stanovanjska in štiri gospodarske objekte, meteorna voda pa je poplavila sedem objektov. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, Šentjanž in Loka, ki so objekta pokrili ter iz objektov izčrpali meteorno vodo.

V občini Krško je v času neurja na cestišče podrlo več dreves. Podrta drevesa so odstranili dežurni delavci cestnih in komunalnih podjetij.

V občini Brežice je v času neurja delno razkrilo en poslovni objekt, meteorna voda pa je poplavila pet stanovanjskih objektov. Posredovali so gasilci PGD Bizeljsko, Veliki Obrež, Globoko, Brežice in Brežice okolica, ki so objekt pokrili ter iz stanovanjskih objektov izčrpali meteorno vodo, piše v sporočilu za javnost brežiškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.