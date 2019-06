Stoletnica Čebelarskega društva Črnomelj

23.6.2019 | 15:00

Predsednik Dušan Milinkovič je predstavil Čebelarsko društvo Črnomelj.

Črnomelj - Čebelarstvo v Črnomlju je bilo prvič omenjeno leta 1869 v popisu prebivalstva, v mestu pa so bile registrirane 904 čebelje družine. Maja 1919 je bil shod za črnomaljsko okolico, na katerem so soglasno sklenili, da ustanovijo čebelarsko podružnico. Izvolili so vodstvo, ni pa ohranjenih podatkov, kaj se je dogajalo do leta 1923. Takrat so namreč ponovno ustanovili čebelarsko društvo, ki je štelo 21 članov, njegov predsednik pa je bil Jožef Kastelic.

Vendar črnomaljski čebelarji za začetek svojega društva štejejo leto 1919. Ob jubileju so v tukajšnjem kulturnem domu pripravili slovesnost, medtem ko so v Knjižnici Črnomelj odprli razstavo. Kot je dejal predsednik društva Dušan Milinkovič, so bili tudi pri čebelarjih vzponi in padci. Sedaj je v društvu 118 članov, ki skrbijo za 1.843 čebeljih družin, štirje od njih pa jih imajo več kot 100. Za čebelarstvo navdušujejo tudi mlade po šolah in tako ima najmlajša čebelarka šele 11 let.

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) Boštjan Noč pa je dejal, da se Slovenija lahko pohvali, da je po organiziranosti čebelarstva na prvem mestu na svetu. V naši državi je več kot 200 čebelarskih društev z več kot 8.000 člani. Poudaril je, da so čebele ogrožene, vremenske razmere v letošnjem maju pa so bile dokaz, da čebele brez človeka ne morejo več preživeti. Predpogoj, da čebele ohranimo, je sodelovanje med čebelarskimi društvi, je še menil Noč.

1Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

