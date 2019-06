Italijanska okupacija Slovenije je popolna

23.6.2019 | 17:10

Na ovinku pri Windischerju je bil Luka Mezgec (desno v rdečem) predaleč zadaj, da bi se mu novih granitnih kockah uspelo prebiti do zmage. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Italijani so danes popoldne na novomeškem Glavnem trgu visoko dvignili roke v zrak in zgledalo je, kot da smo ga Novomeščani obnovili nalašč zanje. Njihovo zmagoslavje je bilo seveda športno, najbolj zadovoljna Italijana danes na Glavnem trgu pa sta bila Diego Ulissi, ki mu je tudi v zadnji etapi dirke kolesarske dirke Po Sloveniji uspelo obraniti zeleno majico vodilnega, in zmagovalec današnje zadnje etape Giacomo Nizzolo (Team Dimension Data), ki je izkoristil napako Luke Mezgeca, ki se je v Kandiji pred zavojem na Kandijski most držal nekoliko preveč zadaj in na mostu prepozno začel zaključni šprint, ki ga je zaradi tega končal na drugem mestu, kar pa je bilo dovolj za rdečo majico najboljšega po točkah.

Cilj zadnje etape dirke Po Sloveniji se je po enem letu znova vrnil na svoje tradicionalno prizorišče, na Glavni trg, kjer je kolesarje znova pričakala množica, ki bi si sicer želela vidnejše vloge katerega od domačih kolesarjev, a je bila konkurenca na dirki kategorije hors zanje očitno prehuda. Devetindvajsetletni Torinčan Diego Ulissi, ki je bil na dirki Po Sloveniji najboljši tudi že leta 2011, si je tokrat zmago zagotovil na petkovi etapi s ciljem v Idriji in bil dovolj močan tudi na včerajšnji na papirju najtežji etapi z vzponom na Predmejo in ciljem v Ajdovščini, kamor so družno pripeljali štirje prvouvrščeni v skupnem vrstnem redu. Drugo mesto v skupnem seštevku je osvojil Italijan Giovanni Visconti, tretje Rus Aleksander Vlasov, četrti mestu pa je bil najboljši Slovenec Tadej Pogačar, ki je osvojil tudi belo majico najboljšega mladega kolesarje.

Najboljši trije Giovanni Visconti, Diego Ulissi in Aleksander Vlasov z replikami najstarejšega kolesa. (Foto: I. Vidmar)

Kolesarjem novomeška Adrie Mobil danes ni uspelo ostati v vodilni skupini, tako da do načrtovanega napada Marka Kumpa na morebitno etapno zmago ni prišlo. Najvišje uvrščeni novomeški kolesar na današnji etapi je bil David Per na 59. mestu, v skupnem vrstnem redu pa je dirko Po Sloveniji najvišje končal zmagovalec iz leta 2013 Radoslav Rogina, ki je bil tokrat dvanajsti.

Izidi:

1. Giacomo Nizzolo (Ita/Dimension Data) 4:01:55

2. Luka Mezgec (Slo/Michelton-Scott)

3. Shane Archbold (Nzl/Bora-Hansgrohe)

4. Andrea Vendrame (Ita/Androni)

5. Davide Cimolai (Ita/Israel Cycling Academy)

6. Vincenzo Albanese (Ita/Bardiani)

7. Umberto Marengo (Ita/Neri Sottoli)

8. Tadej Pogačar (Slo/Team Emirates)

9. Simone Velasco (Ita/ Neri Sottoli)

10. Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli) vsi isti čas

...

22. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) + 0:12

23. Jan Polanc (Slo/Team Emirates) 0:19

29. Matej Drinovec (Slo/Slovenia) 2:23

32. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida) isti čas

...

Končni vrstni red:

1. Diego Ulissi (Ita/UAE Emirates) 15:39:28

2. Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli) + 0:22

3. Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom) 0:25

4. Tadej Pogačar (Ita/UAE Emirates) 0:30

5. Andrea Vendrame (Ita/Androni) 1:04

6. Esteban Chaves (Kol/Mitchelton-Scott) 1:08

7. Fausto Masnada (Ita/Androni) 1:21

8. Ben Hermans (Bel/Israel Cycling Academy) 2:21

9. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 3:17

10. Lorenzo Rota (Ita/Bardiani) 4:49

...

13. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida) 8:03

24. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 16:36

28. Kristjan Hočevar (Slo/slovenska reprezentanca) 19:31

29. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 20:44

