V prometni nesreči umrla sopotnica na motorju

23.6.2019 | 18:25

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Regijski center za obveščanje je nekaj po dvanajsti uri obvestil policiste na številki 113 o prometni nesreči motorista na cesti od Dvora proti Žužemberku. Po prvih ugotovitvah prometnih policistov, ki so opravljali ogled kraja, je 44-letni motorist iz Avstrije med vožnjo izgubil oblast nad motorjem in padel, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

»Motorista in 37-letna sopotnico so s hudimi poškodbami odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer je slednja kljub trudu zdravniške ekipe okoli druge ure popoldne umrla. 44-letnik motorist je ostal na zdravljenju, a po do sedaj znanih podatkih ni v življenjski nevarnosti,« so zapisali.

Motorist in sopotnica sta bila ustrezno motoristično opremljena in sta med vožnjo uporabljala motoristični varnostni čeladi. Po prvih ugotovitvah je nesreči botrovala neprimerna hitrost glede na stanje in lastnosti vozišča, ki je bilo namreč zaradi dežja mokro, na posameznih mestih se je zadrževala voda.

O dogodku sta bila obveščena tudi dežurni preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec. Zaradi ogleda kraja prometne nesreče in odstranjevanja posledic je bil promet na cestnem odseku oviran do 15.10 ure, so še dodali.

Prevrnil na streho

Nesreča se je danes ob 6.29 zgodila tudi v Veliki vasi, občina Krško, kjer se je osebno vozilo prevrnilo na streho in obstalo na cestišču. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom postavili vozilo na kolesa in ga umaknili s cestišča. Reševalci NMP Krško so udeleženo osebo pregledali in ga predali v domačo oskrbo, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Zagorelo zapuščeno vozilo

Njihovi kolegi z Novega mesta pa so navedli, da je ob 15.10 na Mirnopeški cesti v Novem mestu zagorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili goreče vozilo. Obveščene so bile pristojne službe.

Zagorelo na odlagališču odpadkov

Ob 9.18 je ob cesti Vinica-Perudina, občina Črnomelj, zagorelo tudi na odlagališču odpadkov. Gasilci PGD Vinica so na površini okoli 30 kvadratnih metrih pogasili goreče seno in ostanke gradbenega materiala.

Našel minometno mimo

Ob 9.47 je občan v naselju Drage, občina Metlika, v kapnici našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije sta iz kapnice, v kateri ni bilo vode, odstranila minometno mino, kalibra 81 mm, italijanske izdelave, ostanek 2. svetovne vojne ter 8 kosov protipehotnega streliva. Vse omenjeno sta odpeljala vustrezno skladišče, so še sporočili.

R. N.