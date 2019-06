FOTO: Matevž in Lea po dvakrat

23.6.2019 | 22:45

Suverena zmaga Matevža Šuštaršiča v teku na 200 m (Foto: I. Vidmar)

Klara Lukan je na 800 m tekmice že v prvem krogu pustila daleč za sabo. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Težko bi bilo reči, da v atletiki kaj pomeni domači teren, a če kaj pomeni, potem so ga mladi novomeški atleti na državnem prvenstvu za starejše mladince, ki ga je atletski klub Krka včeraj in danes pripravil na stadionu Portoval, dobro izkoristili. S kar dvema zlatima medaljama, v tekih na 100 in 200 m, se je znova izkazal Matevž Šuštaršič, ki je na daljši šprinterski razdalji s časom 21,49 dosegel celo absolutno drugi najboljši izid v Sloveniji letos. Zelo suvereno sta tekmece premagala tudi Anže Durjava v metu kopja in Jakob Čop v teku na 3000 m, Tilen Novak je zmagal na visokih, Rok Kebelj pa na nizkih ovirah. Radečani so se veselili zmage Matije Rizmala na 5000 m.

Med starejšimi mladinkami so blestele Posavke. Zmage so se veselile Sevničanka Lea Haler v tekih na 1500 in 3000 m in Brežičanka Lara Zupanc v skoku ob palici. Posebej velja izpostaviti izid 2:07,89 zmagovalke v teku na 800 m Šentjernejčanke Klare Lukan, ki nastopa za ljubljanski MASS in si je, tako kot med fanti Matevž Šuštaršič v teku na 100 in 200 m, Blaž Pelko v troskoku in Anže Durjava v metu kopja ter med dekleti Brežičanka Nika Glojnarič v teku na 100 m z ovirami že zagotovila nastop na evropskem prvenstvu za starejše mladince, ki bo v drugi polovici julija na Švedskem. Normo za nastop na prvenstvu je že januarja izpolnila tudi Sevničanka Karin Gošek, ki se ji je danes obetal tudi naslov prvakinje v teku na 3000 m z zaprekami, a je že na začetku drugega kroga nesrečno padla pri prehodu zapreke in z glavo udarila v robnik ter namesto na zmagovalnem odru svoj nastop končala v bolnišnici.

Izidi, starejši mladinci, 100 m: 1. Matevž Šuštaršič (Krka) 10,87; 200 m: 1. Matevž Šuštaršič (Krka) 21,49; 800 m: 4. Aljaž Lenič (Krka) 1:57,28; 1500 m: 5. Luka Lazar (Sevnica) 4:24,45; 3000 m: 1. Jakob Čop (Krka) 9:21,24, 2. Tomaž Sešlar (Sevnica) 9:50,48; 5000 m: 1. Matija Rizmal (Radeče) 15:24,31, 3. Jakob Čop (Krka) 16:12,28, 4. Rok Rudman (Krka) 17:03,14; 110 m ovire: 1. Tilen Novak (Krka) 14,64; 400 m ovire: 1. Rok Kebelj (Krka) 54,97; 3000 m zapreke: 2. Aljaž Renko (Radeče) 9:48,46, 4. Rok Rudman (Krka) 10:51,46; višina: 3. Roko Spaseski Baburek (Brežice) 175; daljina: 4. Andraž Durjava (Krka) 683; 6. Matjaž Brežnjak (Šentjernej) 597; troskok: 2. Blaž Pelko (Dolenjske Toplice) 15,03, 3. Andraž Durjava (Krka) 14,33; palica: 2. Lan Uršič (Brežice) 430, 3. Kristan Kek (Brežice) 400, 3. Jože Švirt (Krka) 400, 5. Peter Vintar Gričar (Brežice) 400, 6. Anže Plankar (Krka) 340; kopje: 1. Anže Durjava (Krka) 65,17, 4. Arne Resnik (Krka) 48,79; krogla: 3. Jan Železnik (Krka) 12,33; kladivo: 3. Urban Henigman (Krka) 52,44, 4. Iztok Šali (Krka) 38,25; disk: 3. Jan Železnik (Krka) 37,64, 4. Arne Resnik (Krka) 36,82, 5. Benjamin Slak (Krka) 31,51.

Lea Haler (v sredini) je prvenstvo končala z dvema zlatima medaljama. (Foto: I. Vidmar)

Starejše mladinke, 200 m: 5. Sara Grubič (Krka) 25,98; 400 m: 5. Nika Dobovšek (Sevnica) 59,37; 800 m: 1. Klara Lukan (MASS/Šentjernej) 2:07,89, 2. Nika Dobovšek (Sevnica) 2:12,01; 1500 m: 1. Lea Haler (Sevnica) 4:46,74, 4. Lea Martinšek (Radeče) 4:59,04; 3000 m: 1. Lea Haler (Sevnica) 10:33,60; 5. Ana Medle (Krka) 12:10,24; 4 X 100 m: 3. Krka 49,42; višina: 2. Nika Herakovič (Brežice) 175, 2. Manca Žagar (Brežice) 166, 6. Anja Količ (Dolenjske Toplice) 160; palica: 1. Lara Zupanc (Brežice) 360, 4. Naja Rovan (Brežice) 290.

Igor Vidmar

