Gradčani tretji v Beli krajini ustanovili požarno brambo

24.6.2019 | 08:00

Slovesnosti ob jubileju gradaških gasilcev so se udeležili številni gasilci.

Gradac - V metliški občini je že v navadi, da osrednjo občinsko proslavo ob dnevu državnosti združijo še s kakšnim pomembnim dogodkom, navadno z gasilskim jubilejem. Tako je bilo tudi letos, ko so slovesnost združili s praznovanjem 130-letnice Prostovoljnega gasilskega društva Gradac, ki je bilo tretje gasilsko društvo v Beli krajini. Prvo so pred 150 leti ustanovili Metličani, sledili pa so jim Črnomaljci.

Leta 1891 so imeli v Gradcu že prvo brizgalno, ki pa je bila težka in okorna, zato so začeli kmalu razmišljati o novi, ki so jo dobili leta 1911. Tudi ob tokratnem jubileju so gradaški gasilci slovesno prevzeli novo motorno brizgalno, saj je bila dosedanja kupljena že daljnega leta 1971. Kot je poudaril predsednik društva Franc Šuštaršič ml., so ponosni, da razpolagajo s sodobno tehniko in opremo. Med drugim so letos opremili tudi celotno ekipo gasilskega vozila, ki so ga nabavili lani. Obnovili so tudi društvene prostore.

Prisotne je nagovoril tudi metliški župan Darko Zevnik, ki se spomnil na dneve slovenskega osamosvajanja. A tudi na letošnje slovenske gasilske jubileje, ki jih bodo v začetku septembra praznovali v Metliki. Boštjan Majerle, predstavnik Gasilske zveze Slovenije (GZS) je ob jubileju izročil PGD Gradac priznanje GZS. Ključ nove brizgalne pa je ob koncu slovesnosti, ki so ji prisostvovali gasilci iz številnih belokranjskih društev, a tudi iz pobratenih PGD iz Hrvaške, ki imajo v svojem imenu Gradac, župan Zevnik predal poveljniku PGD Gradac Sašu Vorkapiču, ta pa svojemu namestniku Mateju Jakliču.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija