Otroku se je zagozdila noga na gokartu

24.6.2019 | 07:00

Včeraj ob 18.16 uri se je na Gornji Težki vodi, občina Novo mesto, otroku pri vožnji z gokartom na pedala zagozdila noga med pnevmatiko in osjo kolesa ter ostala ukleščena. Gasilci GRC Novo mesto so ga s tehničnim posegom rešili in predali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Avto s ceste v drevo; gasilci ob vračanju pomagali še enkrat

Ob 18.08 je na regionalni cesti Kočevje–Dvor v bližini naselja Mala Gora osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo ter se prevrnilo na bok. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa ter posuli iztekle tekočine. Reševalci NMP Kočevje so poškodovanca prepeljali v bolnišnico. Ko so se gasilci vračali v enoto, so ob cesti naleteli na osebno vozilo, ki je nasedlo na bankini. Nudili so pomoč vozniku.

Otrok s helikopterjem v UKC

Ob 18.31 je posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP na Brniku s helikopterjem prepeljala obolelega otroka iz SB Novo mesto v UKC Ljubljana.

Potok poplavljal

Ob 11.09 je v bližini naselja Dolnje Impolje, občina Sevnica, Impoljski potok zaradi naplavin poplavljal cestišče. Naplavine so z delovnim strojem odstranili in sprostili pretok potoka dežurni delavci Komunale Sevnica.

M. K.