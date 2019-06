Poklon domovini Sloveniji in domovini Hrvaški

24.6.2019 | 09:15

Maševali so Anton Trpin (v sredini), Zenjo Zastavni (levo) in Mihajlo Hardi. (Foto: M. L.)

Ivo Kuljaj, Miro Kuljaj, Cvetka Kocjančič in Lojze Kocjančič (z leve) (Foto: M. L.)

V glasbenem triu je Zvone Jaklič igral trobento, Slavko Franko harmoniko, Zdenka Kranjc je pela. (Foto: M. L.)

Dež ni motil dobrega razpoloženja. (Foto: M. L.)

Trdinov vrh - Lovski družini Trdinov vrh in Lisica Radatovići sta včeraj na Trdinovem vrhu organizirali sedmič zapovrstjo proslavo za dan državnosti Slovenije in Hrvaške. Dogodek, ki je eden redkih, če ne edini te vrste vzdolž celotne državne meje med Slovenijo in Hrvaško, so začeli z mašo na slovenski strani v cerkvi svete Jere. Maševali so šentjernejski župnik dekan Anton Trpin, župnik v Radatovićih in na Sveti Geri Zenjo Zastavni in metliški župnik Mihajlo Hardi.

Po maši so slovesnost nadaljevali na hrvaški strani pred cerkvijo svetega Ilije. Zbrane so nagovorili Ivo Kuljaj, ki je tudi vodil spored, predsednik LD Lisica Radatovići Nikica Milčinović-Panta, starešina LD Trdinov vrh Miro Kuljaj in župan občine Šentjernej Radko Luzar. Ivo Kuljaj je sporočil pozdrave župnika iz Stojdrage Mileta Vranešića. Pel je Šentjernejski oktet, s petjem in instrumentalno glasbo je nastopil trio Zvone Jaklič, Slavko Franko in Zdenka Kranjc iz pihalne zasedbe Podgurska godba.

Na slovesnosti so pozdravili posebna gosta, in sicer Cvetko in Lojzeta Kocjančiča, rojaka iz Kanade.

Anže Jaklič, učenec osnovne šole Brusnice, ki jo je obiskovala tudi Cvetka Kocjančič, je prebral Cvetkino pesem Najdražji zaklad.

Janku Petkoviću, članu LD Lisica Radatovići, so dali darilo za njegovo osemdesetletnico.

Včerajšnjega srečanja prebivalcev z obmejnega območja Gorjancev in Žumberka na Trdinovem vrhu se je kljub dežju in mrazu udeležilo veliko obiskovalcev. Po stari navadi je slavje potekalo ob glasbi, dobrem razpoloženju in bogato obloženih mizah.

M. L.

