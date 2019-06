V kmečkih igrah najboljši iz Dobrave

24.6.2019 | 11:50

V Škocjanu se je včeraj veselila zmagovalna ekipa iz Dobrave. Na sliki na levi še predsednica TD Škocjan Jožica Lindič, župan Jože Kapler, na desni pa Robert Janežič iz TD.

Škocjan - Knobleharjevo 2019 seveda ni minilo brez tradicionalnih kmečkih iger. Včeraj so v organizaciji Turističnega društva Škocjan potekale že 22. zapored, in sicer pri gasilskem domu.

Kot je povedala predsednica Jožica Lindič, so se letos, ko praznujejo Knobleharjevo leto, še posebej potrudili. Zraven so organizirali še srečanje Škocjanov iz Slovenije in Avstrije. Odzvali so se soimenjaki iz Škocjana pri Turjaku, ki se jih je pripeljal kar en avtobus, imeli pa so tudi svojo tekmovalno ekipo na igrah.

Najprej so potekale otroške kmečke igre, kjer so otroci neizmerno uživali. Vsak udeleženec otroških iger je dobil svojo majico. Potem so prišle na vrsto prave kmečke igre, ki se jih je udeležilo kar enajst ekip. Vsaka se je preizkusila v treh igrah, ki so bile večina sestavljene iz več delov. Po besedah Lindičeve, so se potrudili za čim bolj stare igre, ena je bila kot zanimivost celo iz Knobleharjevih časov.

In kako se odrezali tekmovalci, ki so ob koncu prejeli malico in kapo? Zmagala je ekipa iz Dobrave, ki je za nagrado dobila odojka Kmetije Salmič. Sledile so ekipe: Tomažja vas 1, Govedorejsko društvo Škocjan, Tomažja vas 2, Oglarji, Zloganje - mladinci, Simentalci, dve ekipi turističnega društva Škocjan, ekipa s Štrita in Mešančki.

Za malico in hrano so poskrbeli člani Turističnega društva Škocjan. Seveda smeha in zabave ni manjkalo, saj je igre vodil Darko Povše. Obiskovalcem je igral ansambel Trenutek.

Organizatorji se za pomoč in podporo zahvaljujejo Občini Škocjan in vsem ostalim sponzorjem, pa tudi sodniški ekipi za dobro opravljeno delo.

L. Markelj, foto: Jelka Tršinar

