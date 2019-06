Znova želijo igrati v Evropi

24.6.2019 | 20:10

Skupinska fotografija igralcev in strokovnega vodstva pred novo sezono

Trener Ivan Vajdl

Trebnje - Rokometni klub Trimo Trebnje je nedavno predstavil ekipo za prihajajočo sezono. V primerjavi z lansko je v moštvu kar nekaj novih igralcev na čelu s trenerjem Ivanom Vajdlom, ki se v Trebnje vrača po šestih letih. Kot je povedal predsednik kluba Toni Janc, je cilj v državnem prvenstvu uvrstitev med najboljše štiri ekipe, kar po njegovih besedah prinaša igranje v evropskih tekmovanjih v sezoni 2020/21.

»Znova želimo priti na nivo, na katerem smo pred leti že bili. Ponosen sem, da smo v preteklosti uspeli narediti reorganizacijo dela v klubu, tako da sedaj vsak natančno ve, kaj je treba početi,« je še dodal predsednik.

Trebanjci so od minule sezone bržkone pričakovali več kot na koncu le sedmo mesto. Letos ciljajo višje, zato so se odločili prevetriti ekipo. V klub je prišlo kar nekaj novih igralcev, in sicer so iz novomeške Krke v Trebnje prestopili srednji zunanji Leon Rašo, krožni napadalec David Didovič in vratar Aleksandar Tomić, iz Bosne in Hercegovine prihajata levičar Dean Šesić in Dino Hamidović, ki bo igral na položaju levega zunanjega in je bil najboljši strelec minulega bosanskega prvenstva. Iz mladinskih vrst pa so k članom priključili še Lovra Kmeta, Lovra Viščka in Miho Gaberca.

Na drugi strani so klub zapustili Tevž Grandovec (končal kariero), Vladimir Bojanić, Tobias Cvetko (oba Celje Pivovarna Laško), Matic Kotar (Ferlach), Miha Kotar (posojen v Slovan), Žiga Urbič (Krka), v Dobovo pa je odšel tudi zdaj že nekdanji trener Benjamin Teraš.

Trebanjci so vodenje članskega moštva znova zaupali Vajdlu, ki je nazadnje deloval pri avstrijskem Ferlachu. »Zahvaljujem se upravi za zaupanje, upam, da ga bom povrnil z rezultati. Čaka nas kar zahtevna naloga, da bodo dosegli cilje, ki smo si jih zadali. Potrebovali bomo nekaj časa, da se bomo uigrali, ker je na zunanjih položajih kar velika sprememba. Igralca, ki prihajata iz Bosne in Hercegovine, bosta potrebovala nekaj časa, da se privadita na slovensko ligo,« je dejal Vajdl, ki bo stremel k temu, da bodo igrali atraktiven rokomet. »Bolj skandinavski model, močna in agresivna obramba, da lahko potem s podaljšanimi protinapadi hitro zaključujemo akcije. Tako bomo prihajali do lahkih zadetkov, s hitro in kombinatorno igro pa želimo privabili še več navijačev v dvorano,« je dodal. Pomočnik trenerja v novi sezoni bo Marko Mežnaršič, kondicijski trener in športni terapevt Marko Tomič, maser Maj Grandovec, Mustafa Torlo pa bo skrbel za napredek vratarjev.

S pripravami bodo začeli konec julija. Načrtujejo, da se bodo že na prvi tekmi dobro uigrali in da bodo že na začetku »tisti pravi«.

Besedilo in fotografije: R. N.

