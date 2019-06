Več poškodovanih v prometni nesreči

24.6.2019 | 10:15

Foto: Arhiv DL

V petek nekaj pred 14.30 se je zgodila prometna nesreča na regionalni cesti pri Starih Žagah. Novomeški prometniki so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 54-letni voznik terenskega vozila, ki je vozil iz smeri Črnomlja proti Soteski. Pri Starih Žagah je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v kombinirano vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 43-letni voznik. Po trčenju je kombi odbilo na nasprotno vozišče, vanj pa je trčil še 27-letni voznik avtomobila, ki je pripeljal iz smeri Črnomlja.

Povzročitelj nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,39 miligramov alkohola, se v nesreči ni poškodoval, voznik kombija je lažje poškodovan, voznik osebnega avtomobila in dva potnika v njegovem vozilu so huje poškodovani, še en potnik pa je utrpel lažje poškodbe. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

S tremi promili alkohola in brez veljavne vozniške

Trebanjski policisti so v soboto popoldne med kontrolo prometa v Trebnjem ustavili 26-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,42 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan povzročil nesrečo

Včeraj nekaj po 12. uri so bili policisti PP Metlika obveščeni o prometni nesreči v Metliki. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 50-letni voznik, ki je zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v avtomobil drugega udeleženca. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 1,23 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Krški policisti prijeli tatova

Policiste PP Krško je v petek popoldne oškodovanec obvestil, da sta dva neznanca v prodajalni iz blagajne ukradla denar. Med preiskavo so ugotovili, da sta kaznivega dejanja tatvine osumljena 22-letni moški in mladoletnica iz okolice Krškega. Storilca so izsledili, po zaključeni preiskavi pa ju bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Ob denar in nakit

Med 15. in 22. junijem je v Kočevju na območju Črnomlja nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je denar in nakit in lastnike oškodoval za 2300 evrov.

Skušali so se izgoniti mejni kontroli

Policisti PMP Obrežje med opravljanjem mejne kontrole na mejnih prehodih Obrežje in Slovenska vas izsledili štiri državljane Afganistana in dva državljana Turčije, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Prijeli 13 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med petkom in današnjim dnem izsledili in prijeli 13 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju krajev Krmačina, Ponikve (Brežice) in Čatež ob Savi. Policijski postopki s štirimi državljani Alžirije, tremi državljani Afganistana in po dvema državljanoma Maroka, Palestine in Iraka še niso zaključeni.

Drevo padlo na moškega, umrl zaradi hudih poškodb

Krški policisti so bili v petek popoldne obveščeni o nesreči pri delu v gozdu na območju Stranja. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je nesreča zgodila pri podiranju dreves, ko je je na 57-letnega moškega padlo požagano drevo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Policisti bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

M. Ž.