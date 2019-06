Kako dobri vozniki ste?

24.6.2019 | 13:15

Andrej Brglez in Tomaž Taufer (Foto: M. M.)

Pod koši je hitrost vsekakor pomembna, na cestah pa košarkarji Krke raje stavijo na umirjenost, potrpežljivost in pozornost. Zato so postali eni od ambasadorjev preventivnega projekta Skupaj za prometno varnost Zavarovalnice Triglav. Igralci Jure Balažič, Žiga Fifolt in Martin Jančar Jarc ter trener Simon Petrov so tako voznike spodbujali, da sedejo za simulator varne vožnje in preverijo svoje vozniške sposobnosti.

Novo mesto - Zavarovalnica Triglav je v novomeški Qlandii zaključila preventivno akcijo, s katero so s pomočjo posebnega simulatorja vožnje ugotavljali, kakšni vozniki smo. Izsledki jim bodo pomagali zasnovati bolj natančne ozaveščevalne akcije v bodoče.

Statistike prometnih nesreč sicer kažejo, da so Dolenjci »v zlati sredini«, je povedal vodja prodaje novomeške območne enote Triglava Tomaž Taufer in nadaljeval, da lahko s simulatorjem vozniki preverijo, kako bi se na cesti znašli v različnih nepredvidljivih situacijah. Turnejo mobilnosti so po petih različnih krajih po državi za letos minuli petek zaključili v Novem mestu, njihov sodobni DRAJV simulator, ki ga v Triglavu razvijajo že vrsto let, pa je med mimoidočimi požel precejšnje zanimanje.

»Iz statistike prometnih nesreč vemo, da vozimo prehitro, da pogosto vozimo pod vplivom alkohola, postajamo arogantni in tudi vedno bolj nasilni vozniki. Hkrati je v naš vozniški vsakdan vstopil svet komunikacije po telefonu, ne gre le za telefoniranje, mlajši uporabljajo tudi vsa socialna omrežja medtem, ko vozijo. To vemo. Na simulatorju pa še ugotavljamo, kdo to počne, na kakšen način in tudi kakšne so razlike med nami,« je dodal prometni strokovnjak in direktor inštituta ICK Andrej Brglez.

Za natančnejše analize zbranih podatkov po njegovih besedah potrebujejo več časa, tako da odgovora na vprašanje, kako vozijo Dolenjci, še ni mogel podati. Na sedežu podjetja je simulator voznikom na voljo ves čas, za terenske akcije, kot je bila minuli petek, pa uporabljajo krajšo vožnjo, ki jo spremlja tudi inštruktor varne vožnje, saj je njegova ocena del končnega rezultata.

»Obdržali smo vse tiste elemente, ki so po našem mnenju ključni, kakšne so torej naše težave na cestah. Zato je poleg inštruktor varne vožnje, ki voznika na simulatorju ob točno določenih trenutkih zmoti, enkrat z zvonjenjem telefona, drugič s pogovorom. Na ta način ugotavljamo, kako se ljudje odzivamo, ko govorimo po telefonu, lahko tudi prostoročno, kot je z zakonom dovoljeno. In ali je razlika med takim pogovorom in pogovorom z nekom na sosednjem sedežu. Ugotavljamo namreč, da je razlika bistvena,« je še rekel Brglez.

Navedel je še primer iz simulatorja, ko med vožnjo ob cesti na parkirišču zaznamo avtobus s šolarji. V določenem trenutku lahko vidimo, da so otroci izstopili in lahko zaznamo nevarnost, da bo kdo prečkal cesto, a analize voženj na simulatorju, ki med drugim spremlja tudi usmerjenost pogled posameznega voznika, so pokazale, da veliko ljudi nevarnosti ni niti zaznalo, nekateri pa kljub temu, da so jo, svoje vožnje niso prilagodili.

»V simulatorju izveš nekaj, kar o sebi ne veš. Jaz mu pravim detektor vozniške resnice, podobno kot tisti za ugotavljanje laži,« je še nadaljeval in zaključil, da jim izsledki služijo za snovanje bolj ciljno usmerjenih in posledično učinkovitih preventivnih akcij Zavarovalnice Triglav.

M. Martinović

Galerija