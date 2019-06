Dr. France Cukjati na Stopnem

24.6.2019 | 15:30

Ob dnevu državnosti je bil slavnostni govornik na Stopnem dr. France Cukjati (na desni), zraven Damjan Štih. Župan Jože Kapler (na levi) ju je obdaril s Knobleharjevim kipcem.

Stopno - V občini Škocjan so dan državnosti počastili s slovesnostjo in mašo za domovino na Stopnem. V romarski cerkvi rožnovenske Matere Božje je mašo skupaj z domačim župnikom g. Tonetom Dučarjem daroval nekdanji škocjanski župnik Damjan Štih (sedaj župnik v kočevski fari), slavnostni govornik pa je bil teolog, bivši jezuit, zdravnik in politik dr. France Cukjati.

Vokalna skupina Mavrice

Kot velik domoljub, ki življenje gradi na krščanskih vrednotah in spremlja družbenopolitično dogajanje v državi, je zbranim spregovoril o ljubezni do domovine, ki mora ostati pomembna vrednota.

Župan Jože Kapler, ki je na kratko predstavil pomen rojaka, velikega misijonarja dr. Ignacija Knobleharja, čigar leto letos obeležujejo, je Cukjatija in g. Štiha obdaril s Knobleharjevim kipcem. Kulturni program - slovesnost je bila zaradi dežja kar v cerkvi - so oblikovali mladi deklamatorji škocjanske osnovne šole, učenke novomeške glasbene šole in vokalna skupina Mavrice. Obiskovalce so kot običajno pogostile gospodinje s Stopnega in Stare Bučke, na kozarček rujnega so povabili škocjanski vinogradniki.

L. Markelj, foto: M. Robek Zaletelj

