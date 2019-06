Podelili zlate in srebrne ščite ter znake policije

Novo mesto - Ob dnevu policije so na Policijski upravi Novo mesto s podelitvijo zlatih in srebrnih ščitov ter znakov policije za 30 let dela v policiji zahvalili najbolj prizadevnim sodelavkam in sodelavcem.

Zlate ščite so prejeli Milan Sušin in Igor Hribar iz Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, Andrej Podlogar iz Sektorja uniformirane policije PU Novo mesto, Sandi Perhavec iz Službe direktorja, Sandi Hervol iz PP Brežice in Valentin Kuhar iz PMP Metlika. Na slovesnost, ki je bila minuli petek v osnovni šoli Bršljin, so povabili tudi vse upokojence in pomožne policiste, je sporočila Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi PU Novo mesto.

Zbrane sta nagovorila Jože Senica, namestnik generalne direktorice policije, in Janez Ogulin, direktor PU Novo mesto. Prejemniki priznanj in gostje so uživali ob glasbi kvinteta trobil policijskega orkestra in plesnih točkah odličnih mladih mažoret Mažoretnega kluba Šentjanž.

S podelitvijo spominskih plaket so vse dobro zaželeli tudi dvema sodelavcema, ki odhajata v pokoj, in se za res dobro sodelovanje zahvalil ravnateljici OŠ Bršljin Darji Brezovar. Člani Policijsko veteranskega društva Sever Dolenjska in Bela krajina pa so na slovesnosti podelili priznanje članom prvega upravnega odbora.

Minulo sredo so trije policisti iz PMP Dobova Jelka Kozole, Branko Zupanc in Simon Brečko iz rok generalne direktorice policije mag. Tatjane Bobnar prejeli tudi medalje za hrabrost in požrtvovalnost.

Zupanc je visoko priznanje dobil, ker se je, kot so na Policiji zapisali v kratki obrazložitvi, 1. februarja letos v svojem prostem času brez pomišljanja odzval na krike iz gorečega sosednjega stanovanja, vdrl vanj, začel gasiti in moškega, ki je obležal v stanovanju, uspel spraviti k oknu, s čimer mu je rešil življenje.

Kozoletova in Brečko pa, ker sta 26. decembra lani ob nesebični pomoči ostalih kolegov policistov na železniški postaji v Dobovi z oživljanjem pomagala sprevodniku, ki je doživel zastoj srca. Ta je preživel prav po zaslugi hitrega, učinkovitega in strokovnega posredovanja teh požrtvovalnih policistov.

