Kurili vejevje in suho travo

25.6.2019 | 08:10

Foto: Arhiv DL

Na Titovi cesti na Senovem je nekaj pred polnočjo gorelo v naravnem okolju. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so na kraju ugotovili, da je kurjenje vejevja in suhe trave pod nadzorom.

Pomagali prvi posredovalci

Sinoči, ob 20.26 so v Slovenski vasi v občini Šentrupert posredovali prvi posredovalci iz Šentruperta in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pri oskrbi obolele osebe.

M. Ž.