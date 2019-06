Slovenija praznuje dan državnosti in 28. obletnico osamosvojitve

25.6.2019 | 08:30

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Slovenija danes praznuje dan državnosti. V uradu predsednika republike bodo za dan državnosti in 28. obletnico osamosvojitve Slovenije tradicionalno odprli vrata obiskovalcem. Pred vhodom v predsedniško palačo bo postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Obiskovalci si bodo lahko pod strokovnim vodstvom ogledali palačo. Ob 11. uri jih bo nagovoril predsednik Borut Pahor, sledil pa bo kratek kulturni program, poroča STA.

Pahor bo ob 10. uri v Ljubljani položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam. Pri spominskem obeležju Policijsko veteranskega društva Sever na mejnem prehodu Ljubelj pa bo ob 14. uri slovesnost, ki so jo pripravile veteranske organizacije in tržiška občina. Govornik bo minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Z različnimi prireditvami bodo dan državnosti počastili tudi v številnih drugih občinah.

Slovenija dan državnosti zaznamuje kot spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja skupščina sprejela Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Hkrati je sprejela ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine in Deklaracijo o neodvisnosti. Po slavnostni razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti dan kasneje se je začela osamosvojitvena vojna.

M. Ž., STA