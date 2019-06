Z Dnevom kruha, vina in salam začeli festival Brežice, moje mesto

25.6.2019 | 09:45

Včerašnji prvi festivalski dan je v Brežice privabil okoli dva tisoč obiskovalcev. (Foto: Luka Rudman)

Brežice - Festival Brežice, moje mesto je je sinoči zelo uspešno začel, saj je lep poletni dan ter glasbeno in kulinarično dogajanje na brežiško grajsko dvorišče sinoči privabilo okoli dva tisoč obiskovalcev, so sporočili organizatorji.

Glasbeno dogajanje so oblikovali Brežiški flosarji, Gasilski pihalni orkester Loče, skupina Gadi, Lojze Ogorevc in Brigita Šuler, dogodek pa povezovala Erika Kralj. Tradicionalni »Dan kruha, vina in salam«, ki je že vrsto let na predvečer praznika, so obogatila številna turistična in vinogradniška društva ter lokalni ponudniki, ki so na stojnice povabili z najboljšimi salamami, sirom, lokalno vinsko pridelavo …

Na tekmovanju za najboljši festivalski kruh so letos izbirali med rekordnim številom prijavljenih kruhov, in sicer je bilo oddanih kar 55 hlebcev. Po podatkih organizatorjev, je v kategoriji beli kruh je slavila Marija Šepetavc iz Župelevca, v kategoriji kruh posebnih vrst pa Tatjana Kramer iz Kapel.

Podelili so tudi skulpture za Županovo vino 2019. V kategoriji cviček PTP zmagal je Miran Skočaj iz Cerkelj ob Krki, v kategoriji bizeljčan PTP Martina Matjašič iz Sromelj, »izbrano županovo vino« pa je v letos postal sauvignon Branka Varleca iz Pišec.

Pester brežiški teden se nadaljuje jutri, ko bo v mestnem jedru ob 21. uri koncertni večer z gostiteljico Nušo Derendo, ki je na domači oder povabila Klemna Slakonjo, Alyo ter Aleksandra Mežka. Na brežiškem gradu pa bodo skozi cel dan obeleževali 70 let Posavskega muzeja Brežice.

Konec tedna bodo na osrednjem prizorišču festivala nastopili Siddharta, Gibonni, Elemental, Nika Zorjan in Manouche, zadišalo pa bo iz Kuhne na ulci, kjer bodo kuhali mojstri iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Pripravili bodo tudi Tek s Primožem Kozmusom, Škratjo Čarovnijo z Romano Krajnčan, Bosonogi pohod na Sv. Vid in Summer Jam v Beach baru Tochka, so nanizali v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: Luka Rudman

