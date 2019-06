Jutri bodo začeli prenavljati Kandijski most

25.6.2019 | 12:00

Dela na mostu naj bi predvidoma zaključili do konca avgusta. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Jutri bodo začeli prenavljati Kandijski most, ki bo poslej urejen kot podaljšek prenovljenega Glavnega trga, zaradi enosmernega prometa pa bo večji del površine namenjen pešcem in kolesarjem. Ker bo zaradi del zaprt za avtomobilski promet, so na novomeški občini prenovo načrtovali v prometno najmanj obremenjenem obdobju poletnih dopustov.

Kot so sporočili iz rotovža, bo izvajalec vseskozi zagotavljal prehod za pešce, dela pa bodo predvidoma zaključili do konca avgusta. Z avtomobilom bo dostop v mestno jedro tako v poletnem času možen samo do Prešernovega trga, izvoz za stanovalce zalednih ulic pa bo urejen po Sokolski navzgor (v obratni smeri kot sicer).

Prenova Kandijskega mostu je vredna slabih 460 tisoč evrov (z DDV), mestna občina pa namerava približno polovico investicije financirati z evropskimi sredstvi, namenjenimi za projekte trajnostne mobilnosti, so še dodali.

M. Ž.