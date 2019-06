Kostanjeviški orkester in Vlado Kreslin

25.6.2019 | 15:30

»Kaj ti bo rodna gruda, če ne vidiš njenih lepot, če ne vonjaš njenih trav in če ne čutiš njene topline?« je v prazničnem nagovoru rekel župan Ladko Petretič. (Foto: M. L.)

Vlado Kreslin je zvezda, v sozvočju s kostanjeviškim orkestrom je bil to sinoči še malce bolj. (Foto: M. L.)

Dirigent Toni Homan je z orkestrom izvedel odličen koncert. (Foto: M. L.)

Glasbeniki in poslušalci so napolnili dvorišče Galerije Božidar Jakac. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Pihalni orkester Kostanjevica na Krki je pod vodstvom dirigenta Tonija Homana sinoči na dvorišču Galerije Božidar Jakac izvedel poletni koncert. Pred številnimi obiskovalci je z njim kot gost nastopil Vlado Kreslin. Izjemni glasbeni dogodek je bil tudi osrednja občinska prireditev ob dnevu državnosti, zato je zbrane nagovoril župan Ladko Petretič.

Osrednja tema pa je bila glasba in o glasbi, o kostanjeviškem orkestru in o občutjih njegovih članov je zbranim spregovorila članica orkestra Lidia Černoša, nosilka občinskega priznanja kostanjeviški srebrnik.

Po ustaljeni navadi na takih nastopih Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki je zbrane nagovoril njegov predsednik Grega Jordan. Poudaril je, da orkester praznuje 25 let delovanja. Izrekel je kar nekaj osebnih zahval, med temi dirigentu Toniju Homanu, Vladu Kreslinu, Lidii Černoša in Meliti Skušek, tej zato, ker vsa leta kot napovedovalka predano in odmevno vodi koncerte orkestra in ker je vodila tudi tokratnega.

M. L.

