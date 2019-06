Tatvina ali nagrada?

25.6.2019 | 19:00

Lucija Brajdič (v sredini) in njena hči Jagoda (levo) sta obtoženi velike tatvine, priči Ksenja Kovačič ml. in Ksenja Kovačič st. pa sta sodišču pripovedovali neko drugo zgodbo. (Foto: B. B.)

Krško - Na sojenju stari znanki policije Luciji Brajdič iz Kerinovega Grma in njeni hčerki Jagodi Brajdič, ki zaradi obtožb o kaznivem dejanju velike tatvine poteka na okrožnem sodišču v Krškem, v petek niso mogli zaslišati oškodovanca, 85-letnega L. M., ki trenutno prebiva v Domu starejših občanov v Krškem.

Gospod je namreč na narok prišel brez slušnega aparata, tako da vprašanj sodnice Cvetke Ogorevc Sotelšek ni slišal, deloval pa je tudi zelo zmedeno in neodzivno, tako da ga je sodnica na koncu odpustila in pozvala, naj na naslednji narok s seboj prinese slušni aparat.

Tako oškodovanec ni mogel povedati, kako naj bi se zgodila tatvina denarja, za katero sta osumljeni Lucija in Jagoda Brajdič. Narok se je nato nadaljeval z zaslišanjem Ksenje Kovačič ml., ki je trdila, da jo je oškodovanec, kadar je šla k zdravniku, večkrat lovil za zadnjico in prsi ter ji ponujal denar v zameno za različne spolne usluge. »Večkrat sedi tam in lovi romske ženske. Tudi pred trgovinama Mercator in Tuš je pogosto, sploh 15. v mesecu, ko Romi dobimo denar in gremo nakupovat. Meni je ponujal 100 evrov, pa nisem vzela. Večkrat mi je ponujal denar,« je pripovedovala Kovačičeva, pri čemer jo je sodnica izrecno opozorila, da je krivo pričanje lahko kaznivo.

Njena mama Ksenja Kovačič st., sicer sestrična Lucije Brajdič, je povedala, da je januarja 2017, ko so bili v zdravstvenem domu v Krškem, do njih pritekel moški in jih obtožil, da so mu ukradli denar. »Mi nismo bili, Lucije in Jagode pa tudi ni bilo videti,« je pripovedovala starejša Kovačičeva in tudi sama pritrdila zgodbi svoje hčerke, da L. M. nadleguje Rominje, jim ponuja denar ter jih vabi v avto. »V Brežicah je enkrat hodil za mano. Rominje v naselju to vedo in ne gre za tatvine. Meni je potegnil celo kiklo dol, dobro, da sem imela pajkice. Govoril mi je, naj mu pokažem zize, in mi dajal denarnico v roko. Rekla sem mu, da bom poklicala policijo.«

Sojenje se bo nadaljevalo.

Članek je bil objavljen v 24. številki Dolenjskega lista 13. junija.

B. Blaić