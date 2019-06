Dva poškodovana - v Sadinji vasi v avtu, pri Ledeči vasi na kolesu

26.6.2019 | 07:00

Sinoči ob 23.39 uri je v naselju Sadinja vas pri Dvoru, občina Žužemberk, osebno vozilo zapeljalo s ceste. V nesreči se je poškodovala ena oseba. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 20.11 uri se je pri Ledeči vasi, občina Šentjernej, pri padcu s kolesom poškodoval kolesar. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BORŠT, TP KAPLJIŠČE, TP KZ KRASINEC, TP PODZEMELJ, TP PRILOZJE, TP ŠKRILJE;

- od 8.00 do 15.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC, TP BORŠT, TP ŠKRILJE, TP KAPLJIŠČE, TP PRILOZJE, TP PODZEMELJ;

- od 12.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI METLIKI, izvod Željko- Malič.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP RIGEL 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KIJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENJE na izvodu GORENJE KAMENJE;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHTREBNJE na izvodu PROTI GRMADI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava energije na območju TP PODVINJE izvod PODVINJE DESNO danes med 9:00 in 12:00 uro.

M. K.