Trčil v drevo, sopotnik huje poškodovan

26.6.2019 | 09:55

Poročali smo že o prometni nesreči v Sadinji vasi, ki se je zgodila danes ponoči nekaj pred polnočjo, iz Policijske uprave Novo mesto pa so sporočili še nekaj podrobnosti. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je nesrečo povzročil 21-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. 23-letni potnik, ki med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom, se je v nesreči huje poškodoval. Zoper povzročitelja nesreče bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Mladoletni mopedist pod vplivom alkohola povzročil nesrečo

Novomeški policisti so bili v ponedeljek okoli 13. ure obveščeni o prometni nesreči na Loki v Novem mestu. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil mladoletni voznik mopeda, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je vozil 33-letni voznik. Mladoletni voznik mopeda, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,32 miligramov alkohola, se je v nesreči lažje poškodoval. Policisti bodo o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob denar, nakit, kosilnico

Med soboto in ponedeljkom je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanje v Straži. Odnesel je denar in nakit ter lastnike oškodoval za okoli 3300 evrov.

Z dvorišča stanovanjske hiše v kraju Zavinek je v ponedeljek popoldne nekdo odpeljal samohodno kosilnico.

V noči na torek je v Krškem neznanec skozi vrata vlomil v gostinski lokal in odnesel denar.

Nezakonito čez državno mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med ponedeljkom in današnjim dnem na območju krajev Velika Dolina, Rigonce in Veliki Cerovec izsledili in prijeli po tri državljane Pakistana, Egipta in Kube in državljana Črne Gore, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

