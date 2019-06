FOTO: 16. semanji dan na Bučki spet živahen

26.6.2019 | 11:00

Semanji dan je bil spet zelo obiskan, obiskovalci so imeli kaj videti, okusiti, kupiti...

Bučka - Na dan državnosti je bilo tudi letos še posebej veselo in živahno na Bučki - ob Knobleharjevem so pripravili že 16. semanji dan, 15. šarkeljado in bogat kulturni program v počastitev dneva državnosti in praznika KS Bučka, v katerem ni manjkala niti Knobleharjeva konjenica.

Silvo Vene

Ob tradicionalnem sejmu, ki je bil po besedah predsednika Turističnega društva Bučka Silva Veneta še posebej bogat - sodelovalo je okrog 60 razstavljavcev z različnih področij (nakit, blago, les, ročna dela, zdrava prehrana….), od rokodelcev do kmetij in društev, je bil zanimiv prikaz sejmarjenja na star način. Obiskovalci, ki jih je znova zabaval voditelj Darko Povše, so pozdravili spremembo, saj so organizatorji sejmarje tokrat postavili v ospredje dogajanja pri kulturnem domu, zadaj pa so uredili oder in šotore. Res je lahko prav vsak kaj našel zase.

Tomaž Marjetič in Vida Gros, predsednica KD Bučka - krajevno priznanje ob 30-letnici delovanja društva.

Zbrane je pozdravil škocjanski župan Jože Kapler in poudaril, da moramo imeti radi svojo domovino in svoj kraj. Na Bučki s tem nimajo težav, na svoj kraj so ponosni, povezani so v številna društva, ki znajo stopiti skupaj in pripraviti različne prireditve, ter si tudi priskočiti na pomoč, če je treba.

Predsednik KS Bučka Tomaž Marjetič je krajevno priznanje izročil Kulturnemu društvu Bučka ob 30-letnici delovanja, za sooblikovanje krajevnih prireditev in bogatitev kulturnega utripa v domačem kraju. Prejela ga je predsednica Ljuba Hočevar.

Najboljši šarkelj Nežke Dulc

Prejemniki zlatih priznanj za šarklje

Zmagovalka Nežka Dulc

Šarklji so bili na ogled v kulturnem domu.

Dosti priznanj pa so podelili tudi tistim, ki so letos sodelovali v peki šarkljev. Po besedah predsednice Društva podeželskih žena Bučka Vide Gros, so na 15. šarkeljado - 9. državno, prejeli 42 šarkljev od blizu in daleč, pohvalno pa je, da se je opogumilo kar nekaj otrok kot posameznikov. Podelili so 13 zlatih priznanj, 19 srebrnih, pet bronastih in pet zahval.

Najboljši šarkelj, z najvišjo oceno 39,67 točk (od 40 možnih), je spekla Nežka Dulc iz Stranj pri Škocjanu, članica Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev. Odločila se je za umešani šarkelj s pehtranom - kot že vsa leta, »a tokrat mi je očitno uspelo,« je bila vesela.

Predsednica tričlanske strokovne komisije Elizabeta Verščaj je pohvalila prav vse sodelujoče, ki so v oceno prinesli kvašene, umešane in biskvitne šarklje. Pozorni so bili na videz in vonj ter seveda okus peciva. »Šarklji so bili nasploh lepi na pogled in večinoma zelo dobri, v glavnem ste upoštevali pripombe iz preteklih let. Veseli nas, da sledite smernicam zdrave prehrane in predlagamo, da vpeljemo še 5 kategorijo - posebni šarklji,« je dejala Verščajeva. Tudi inovativnosti sodelujočim ne manjka, poskusiti je bilo mogoče šarklje s pehtranom, bezgom, češnjami, oreščki… Sicer je Verščajeva zadovoljna, da vse bolj prednjačijo kvašeni šarklji, ki so bili včasih del družinske tradicije in zelo cenjeni.

Razstava pladnjev iz karamike



Maja Marjetič, ena od sodelujočih na razstavi keramike.

Na Bučki je še slišati slovensko pesem - nastop otrok

V kulturni dvorani, kjer si je bilo mogoče ogledati razstavo šarkljev ter jih tudi poskusiti, pa je bila veliko zanimanja deležna razstava keramičnih izdelkov likovne sekcije KD Bučka, ki jo vodi domača umetnica Andreja Trkman. Navdih za zanimive pladnje z glazuro, na katerih so bili vidni motivi, kot so klasje, grozd, srce, negelj, čebele, mak itd., so avtorice - poleg Trkmanove so to še Andreja Arh, Magdalena Kocjan Kodrič ter Maja in Tiana Marjetič - našle v domačem okolju. Sicer pa je Trkmanova na semanji dan vodila t.i. cvetlično delavnico keramike za otroke.

Zanimivost sejma je bila tudi predstavitev več funkcionalnih igral za otroke Gašperja Mlakar iz Jarčjega Vrha, kar je inovacija bodočega inženirja gradbeništva.

Kulturno dogajanje na semanjem dnevu so oblikovali otroci podružnične šole, nova vokalno-instrumentalna skupina kulturnega društva, Bučenski ramplači, sestre Jelenič, itd.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija