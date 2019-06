Izjemen uspeh novomeških dijakov

Novo mesto - Ekipa UniBill Srednje elektro šole in tehniške gimnazije Šolskega centra Novo mesto se je s svojo poslovno idejo udeležila mednarodne olimpijade Genius Olympiad v Oswegu (ZDA) in v kategoriji »business« osvojila najvišje, grand award priznanje. Ekipo so sestavljali Žiga Povhe, Anže Kocjančič, Nikita Galuh Kapušin in Jaka Kordiš, pod mentorstvom Danijele Erenda in Romana Kapša. Na olimpijado čez lužo sta kot predstavnika ekipe odpotovala Žiga in Anže z mentorico Erendovo, na zadnji šolski dan pa so jim sprejem priredili še na matični šoli.

Ekipo UniBill sta sprejela dr. Matej Forjan, direktor ŠC Novo mesto, in ravnatelj Boris Plut. »Zanimivo je bilo prisluhniti, kako se je porodila ideja o računih brez papirja, ki jih zbira aplikacija preko mobilnika, pa do vsega dela, ki ga je opravila ta izjemna ekipa,« so sporočili iz šole.

