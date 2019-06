Tekstilni industrijski turizem kot nova priložnost turističnega razvoja

Metlika - Ob zaključku projekta »Zgodba o industrijski Metliki« so študenti in mentorji, ki so sodelovali pri projektu, v ponedeljek v prostorih Vinske kleti Metlika predstavili končne rezultate. Pripravili so analizo stanja turizma v Metliki, predloge nove grafične podobe, model arhitekturne revitalizacije industrijske cone Beti in inovativne ideje, kako v Metliki ponuditi turistične pakete tekstilnega industrijskega turizma, so sporočili iz Fakultete za turizem Univerze v Mariboru.

Na zaključni predstavitvi so sodelovali študenti Miha Puh, Laura Lupše, Nejc Žugelj in Vanessa Šuler (Fakulteta za turizem), Bernarda Vidmajer (Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani), Taja Jančič (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani) in Jakob Puh (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani), pa tudi mentorice projekta doc. dr. Maja Turnšek in asist. Barbara Pavlakovič (Fakulteta za turizem) in Petra Grmek Green v sodelovanju z Lenko Puh (zaposlitveni center Allium, PE Metlika, iz Etri skupnosti).

»Osnovni namen projekta, ki je potekal od začetka marca do konca junija 2019, je spodbuditi razvoj novih oblik turizma v Občini Metlika in širše v Beli krajini. Ena od takih možnosti je industrijski turizem, ki se v Metliki lepo povezuje s tekstilno obrtjo in industrijo, saj ima občina tradicijo pridelovanja lanu in več tekstilnih tovarn, kot so podjetja Beti, Komet, Pletisa, Konfekcija Julija in druga. Tako so možni ogledi proizvodnje ter nakupovanje končnih izdelkov. Predvsem pa je pomembno, da je tekstil del lokalne identitete in kot tak se lahko vplete v različne zgodbe turistične ponudbe – v ponudbo spominkov, dogodkov, dekoracijo namestitev, kulinariko, šport …,« so o projektu zapisali v sporočilu za javnost.

Študenti so predstavili štiri različne turistične produkte, ki vključujejo ponudbo tekstilnega industrijskega turizma. Vsak produkt je namenjen svoji ciljni skupini, kot so osnovnošolci, slovenske družine z majhnimi otroki, tuji tranzitni turisti z avtodomi in pari srednjih let. Nekateri se bolj zanimajo za športne, drugi za kulturne aktivnosti, zato je turistična ponudba prilagojena, a je program vedno prepleten z ogledom podjetja Beti, delavnicami tiska na tekstil, nakupovanjem v Kometu in Konfekciji Julija in tematsko obarvanimi dejavnostmi, so navedli.

Študenti so pripravili tudi domiselne rešitve, kako tekstil vpeljati v splošno grafično podobo Metlike. Tako je nastala nova grafika iz obstoječih tradicionalnih tekstilnih vzorcev in vzorcev s pisanic, ki se lahko uporabi na različnih spominkih, predlagali pa so tudi razvoj redne ponudbe ogleda tovarne Beti ter oblikovali arhitekturni načrt in maketo revitalizacije območja Industrijske cone Beti, da bo primerno za sprejem in dejavnosti obiskovalcev.

Barbara Pavlakovič, ena izmed mentoric projekta, je poudarila, da je ta projekt pobuda lokalni skupnosti, da pri razvoju turizma uporabi svoje prednosti in jih nadgradi s priložnostmi. Dodali so, da je bil projekt »Zgodba o industrijski Metliki« zastavljen tudi tako, da bi v nove turistične produkte vključeval ljudi z manj priložnostmi. Tako bi lahko nekdanji zaposleni ali starejši delavci prevzeli vodenje ogledov ter izvajanje delavnic, kjer bi obiskovalce navdušili s svojim znanjem o podjetju, samo delovno mesto pa bi bilo bolj prilagojeno njihovim zmožnostim.

Ker je zelo pomembno, da je turistični produkt del celotne lokalne skupnosti, so tudi študenti pri projektu sodelovali s številnimi akterji, kot so Občina Metlika, Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, RIC Bela krajina, Belokranjski muzej, KUD Plac, Beti in drugi.

Projekt so izpeljali v okviru javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem-Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«, naložbo pa sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

