O težkem finančnem stanju občine, pa tudi o rušenju hiše na trgu

26.6.2019 | 13:45

Zbora občanov se je udeležilo okoli 130 ljudi.

Šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec

Kostelčeva hiša sredi trga v Šentrupertu. Jo bodo porušili?

Šentrupert - Okoli 130 ljudi se je sinoči zbralo na zboru občanov v Šentrupertu, ki ga je sklical župan Andrej Martin Kostelec. Zbranim je najprej predstavil finančno stanje občine, jih seznanil z izvajanjem predvidenih investicij in s pripravo projektov občine, na koncu pa so razpravljali tudi o tem, ali naj porušijo Kostelčevo hišo sredi trga.

Župan je pojasnil, da je je občina zaradi nekaterih potez prejšnjega vodstva precej zadolžena. Med drugim je izpostavil, da dolgujejo več milijonov evrov podjetju Polfin, ki je konec leta 2017 vplačal varščino za projekt gradnje medgeneracijskega centra v Šentrupertu. A le mesec dni zatem je občino obvestil, da od namere odstopa. Ob odstopu od pogodbe so zahtevali vračilo varščine, kar pogodba, če se odstopa v začetni fazi projekta, tudi omogoča. A občina varščine v celoti ni vrnila nazaj. Kostelec je še poudaril, da zaradi tega vsak mesec nastajajo tudi velike zamudne obresti. »Prejšnji teden smo dobili poziv za plačilo in opomin pred sodno izterjavo. V resnici občina denarja za poplačilo tega dolga nima, za pomoč smo zaprosili tudi državo,« je na zboru dejal šentrupertski župan.

V razpravi pri tej točki se je oglasil občan Boštjan Sladič, ki je županu očital, da se predvsem ukvarja z odkrivanjem nepravilnosti prejšnjega župana, medtem ko bi se po njegovem mnenju moral bolj osredotočati na reševanje nastale situacije. Zanimalo ga je, kakšni bodo nadaljnji ukrepi občine? Kostelec je odgovoril, da ga bivši župan pri predaji poslov ni seznanil o tem in da je za poplačilo varščine izvedel od podjetja Polfin. O tej zadevi je nato seznanil tudi občinski svet. »Sedaj iščemo finančne rešitev za poplačilo varščine. Z bankami se pogovarjamo, vendar nam vse pravijo, da naše obveznosti presegajo vse zakonske meje. Zelo težko izpolnjujemo pogoje, da bi dobili kredit za to poplačilo,« je pojasnil župan in dodal, da je napoved izvršbe v teku. Če bo do nje tudi prišlo, bo imela občina po njegovih besedah blokirane račune, kar bo velik problem. »Tudi ta scenarij je mogoč,« je odkrito dejal. Na občini bodo skušali sicer storiti vse, da do tega ne pride.

Eden od občanov je pripomnil, naj občina bivšega župana ovadi, če obstajajo dokazi o njegovih nepravilnostih. Župan je pojasnil, da nekatere zadeve že preiskujejo pristojni organi in najprej bodo počakali na izsledke njihovega dela, nato pa bodo razmislili, ali bo tudi občina sprožila kakšne kazenske postopke.

Podrobno o dogajanju na zboru občanov pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji teden.

Besedilo in fotografije: R. N.

