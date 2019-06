Proslavljajo 70-letnico Posavskega muzeja

26.6.2019 | 19:00

Zbrane so nagovorili med drugimi direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj (tretja z leve), brežiški župan Ivan Molan (drugi z desne), Aleksandra Berberih Slana (druga z leve) in minister za kulturo Zoran Poznič (tretji z desne). (Foto: M. L.)

Minister za kulturo Zoran Poznič je izrazil upanje, da se kmalu spet srečajo v Brežicah, mogoče ob odprtju kakšnega prostora v muzeju. (Foto: M. L.)

Po mnenju več govornikov je dober obisk slovesnosti znamenje povezanosti muzeja in okolja, v katerem deluje. (Foto: M. L.)

Za rojstni dan muzeja so pripravili tudi torto. (Foto: M. L.)

Brežice - V Posavskem muzeju Brežice so z današnjo dopoldansko slovesnostjo počastili 70-letnico te ustanove. V Viteški dvorani je številne obiskovalce pozdravila direktorica Alenka Černelič Krošelj. Kot je rekla, je muzej z delovanjem zavezan Posavju in Posavcem.

Po besedah brežiškega župana Ivana Molana, ki je govoril v imenu občin ustanoviteljic, ima Posavski muzej Brežice pomembno povezovalno vlogo. »Muzej je izjemna dodana vrednost temu prostoru,« je poudaril župan, ki je ustanovi podelil plaketo občine Brežice. Aleksandra Berberih Slana, predsednica predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije, je, kot je povedala, prebivalcem in predstavnikom občin ustanoviteljic prinesla sporočilo. »Muzej ste vi. To so vaše zgodbe, vaša zgodovina. Cenita, ga podpirajte, saj s tem izkazujete spoštovanje lastni preteklosti,« je rekla.

Slavnostni govornik je bil minister za kulturo Zoran Poznič. Muzej po njegovih besedah ni samo muzej, ampak je točka združevanja, središče kulturnega dogajanja. »Muzej daje neko zavedanje, da nismo od včeraj, niti ne od predvčerajšnjim, ampak, da smo že zelo dolgo v teh koncih,« je rekel minister. »Ministrstvo za kulturo pripravlja nadgradnjo, digitalizacij in virtualizacijo celotne predstavitve vseh zakladov kulturne dediščine, ki jih Slovenija premore. In ni jih malo,« je napovedal Poznič.

Prireditev so že pred Viteško dvorano začeli ob fanfarah trobilno tolkalske skupine Glasbene šole Brežice. Spremljevalni spored v dvorani so oblikovali basist Janko Volčanšek iz Krškega ob spremljavi pianistke Darije Stanović iz Glasbene šole Brežice, harfistka Veronika Tadina iz Sevnice in igralec Stane Tomazin iz Kostanjevice na Krki.

V okviru slovesnosti so odprli novo razstavo iz cikla Štirje elementi, tokrat je na ogled 3. del Zemlja, ki jo je ustvarilo 20 avtorjev.

Iz Viteške dvorane so se udeleženci podali skozi muzejske prostore v klet kjer so 70-letnico Posavskega muzeja Brežice počastili tudi s torto. Za popoldne so napovedali javno vodstvo po muzejskih zbirkah s kustosi muzeja, v celodnevni spored so uvrstili še Studio ob sedemnajstih na prvem programu Radia Slovenija v živo iz Viteške dvorane, ob 19. uri pa se bo začel Večer pod muzejem, ki ga bodo ob glasbi doživeli v grajski kleti v družbi z gostom etnologom Janezom Bogatajem.

M. L.

