Delavec padel z odra

26.6.2019 | 20:00

Brežice - Ob 11. uri se je v Valvasorjevi ulici v Brežicah zgodila delovna nesreča. Delavec je padel z delovnega odra in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči Brežice so poškodovanega oskrbeli na kraju nesreče in prepeljali v Urgentni center Splošne bolnišnice Brežice.