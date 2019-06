Eko socialna kmetija dražja

27.6.2019 | 08:05

Škocjanski občinski svetniki na zadnji seji - seznanjeni so bili, da jih bo eko-socialna kmetija na Bučki stala 126 tisoč evrov, gre za nakup Kaplerjeve domačije.

Škocjan, Bučka - Zamisel škocjanske občine o vzpostavitvi eko-socialne kmetije na Bučki se bo počasi začela uresničevati. Projekt je bil že leta 2014 uvrščen v regionalni program, investicijsko dokumentacijo je potrdil Svet regije, po nekajletnem »mirovanju« pa je zdaj zeleno luč za črpanje evropskih sredstev dalo še ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve.

Na razpolago je bilo namreč 350 tisoč evrov evropskih nepovratnih sredstev, od teh bo občina Škocjan pridobila 200 tisočakov, preostanek pa Občina Kočevje. Občina Škocjan je nosilec črpanja denarja, kočevska občina partner.

Eko-socialna kmetija bo nastala na Kaplerjevi domačiji na Bučki, ki jo bo občina odkupila. Prav v zvezi s tem je sedaj prišlo do spremembe. Občinski svet je že v začetku leta s potrditvijo letnega programa prodaje, nakupa in najema ali zakupa občinskega stvarnega in finančnega premoženja predvidel, da bo občina nepremičnino plačala sto tisoč evrov. A kot je povedala direktorica občinske uprave Petra Pozderec, je cenilna vrednost višja in sicer znaša 126 tisoč evrov. Zato bodo morali razliko oz. 26 tisočakov najti znotraj prerazporeditve sredstev v proračunu.

S pridobljenim evropskim denarjem bo škocjanska občina obnovila sedanjo hišo ob cesti, kjer bo nastal dnevni center, domačija pa ima še nekaj pomožnih gospodarskih objektov. Predvidena je novogradnja za potrebe nastanitve. Kot je povedal župan Jože Kapler, imajo zainteresiranega partnerja, društvo Sonček, ki si je seveda že ogledalo zemljišče in je navdušeno nad idejo eko- socialne kmetije. Komaj čakajo, da bodo lahko začeli urejati stvari. Na kmetiji bo lahko živelo največ osem ljudi, seveda bodo z njimi usposobljeni spremljevalci.

Nakup je predviden ta mesec, sicer pa je občina tik pred sklenitvijo sporazuma s kočevsko občino - ta mora svoj projekt še nekaj popraviti. Začetek gradnje se morda prične v začetku prihodnjega leta.

Besedilo in foto: L. Markelj