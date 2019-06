Goreli odpadki pri Kerinovem Grmu

27.6.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.35 uri je prišlo do požara odpadnega materila v naravi pri naselju Kerinov Grm, občina Krško, katerega so gasilci PGE Krško pogasili.

Ob 10.43 je v gozdu pri naselju Sela pri Šmarju, občina Grosuplje, gorela nesnaga na nenadzorovanem kurišču. Posredovali so gasilci PGD Šmarje Sap in požar pogasili.

Ob 14.49 so na Glavnem trgu v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata osebnega avtomobila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 12:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod paraplegiki;

- od 8:00 do 15:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC, TP BORŠT, TP ŠKRILJ , TP KAPLJIŠČE, TP PRILOZJE, TP PODZEMELJ;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod Muzej.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 12:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS1.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREDOR LEŠČEVJE;

- od 10:30 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TREBNJE VZHOD;

od 12:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POKRITI VKOP KARTELJEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Elektro Celje obveščajo, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Bizeljsko predvidoma med 8:00 in 10:00 uro, ravno tako na območju TP Krška vas 2 in Velike Malence predvidoma med 7:30 in 13:00 uro.

