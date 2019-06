Na grajskem dvorišču začetek mednarodnih poletnih kulturnih prireditev

27.6.2019 | 12:10

Ukrajinski folkloristi so navdušili polno grajsko dvorišče gledalcev.

Metlika - Sinoči so se na dvorišču tukajšnjega gradu tudi uradno začele 27. mednarodne poletne kulturne prireditve Pridi zvečer na grad. Pripravljajo jih Ljudska knjižnica Metlika, kulturno društvo Pridi zvečer na grad in metliška območna izpostava JSKD. Začetka prireditev, ki jih je odprl metliški župan Darko Zevnik, se je udeležil tudi častni metliški občan dr. Bruno Ravnikar .

Kot je v nagovoru dejala predsednica prireditvenega odbora in direktorica Ljudske knjižnice Metlike Marta Strahinić, so tudi letos pripravili pester program. Od 19 letošnjih dogodkov jih bo 18 potekalo na grajskem dvorišču, če bo le dopuščalo vreme. Tri prireditve so organizatorji skupaj z Društvom prijateljev mladine Metlika pripravili za otroke. Ti si bodo na grajskem dvorišču lahko ogledali opero za otroke Rdeča kapica, čarovniško-cirkuško predstavo Hokus-pokus cirkus ter otroško predstavo Muca Maca in maček Muri.

Sinoči je bil na ogled atraktivni nastop folklorne skupine iz ukrajinskega Kijeva. Jutri bo ob 21. uri koncert glasbene skupine Anbot, s katero bosta nastopila še metliška vokalna skupina Lan in harmonikar Marjan Končar. V soboto pa bo ob isti uri pod taktirko Rafka Ogulina nastopila Mestna godba Metlika, gostje godbenikov pa bodo Vlatka Maček, Gašper Mihelič in učiteljski pevski zbor OŠ Metlika.

Potem pa bo do 31. avgusta, ko bo nastopila metliška folklorna skupina Ivana Navratila, obiskovalcem na voljo še 11 dogodkov. Prisluhnili bodo lahko predstavitvi knjige, ki bo izšla ob 150-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Metlika, si ogledali, kako na taboru ustvarjajo ljubiteljski slikarji in fotografi, prisluhnili koncertom Denise Dantas, Anike Horvat, Swingatan, Puloverja, kvinteta Dolc ter prvemu slovenskemu ženskemu stand up muzikalu Tako ti je, mala.

Primož Forte bo z žlahtno komedijo Gušto gre na morje poskrbel za smeh, Ljoba Jenče in Svetlana Spajić pa se bosta predstavili s slovenskimi in uskoškimi pesmimi. Seveda tudi letos ne bo šlo brez tradicionalnega srečanja poustvarjalcev glasbenega izročila Tako se je pelo in igralo nekoč, ki bo pod starodavno lipo pri Treh farah v Rosalnicah.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

