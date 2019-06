Goga se z grada spušča spet na trg

27.6.2019 | 09:15

Gogino poletje na Glavnem trgu so predstavili vodja programov Vesna Kelbl Canavan, urednica Jelka Ciglenečki in direktor založbe Mitja Ličen.

Novo mesto - Da se dogajanje vrača na prenovljeni Glavni trg, je postala že precej zguljena fraza, a v zvezi s prireditvami, ki jih na osrednjem novomeškem trgu tradicionalno pripravlja Založba Goga - Novomeški poletni večeri, festival uličnega gledališča Rudi Potepuški in festival kratke zgodbe Novo mesto short -, je bila lanska selitev na grad Grm in vrnitev v staro mestno jedro verjetno najbolj očitna. Marsikateri izmed rednih obiskovalcev Goginih prireditev si je lani zaželel, da bi ostale na Grmu.

V Goginih programih je letos na sporedu blizu trideset različnih dogodkov, od pogovornih večerov in koncertov, ki jim bodo sledili, do uličnih gledaliških in plesnih predstav. Če k temu dodamo tradicionalni jazzovski festival in še nekatere gostinske in turistične prireditve, bo Glavni trg živahen kot morda še nikoli.

Prvi festival bo festival ulične umetnosti Rudi Potepuški, ki ga bo Goga priredila od četrtka, 4. julija, do sobote, 6. julija. Kot je na novinarski konferenci v Gogini knjigarni povedala Vesna Kelbl Canavan, je Rudijev program nekoliko drugačen kot v preteklosti, predvsem bo nekoliko bolj gibalno usmerjen, več bo plesa, več predstav bo namenjenih tudi odraslemu občinstvu, kar pa ne pomeni, da ne bodo te iste predstave primerne tudi za otroke, ki bodo tudi letos lahko sodelovali v cirkuških delavnicah. Nekatere izmed nastopajočih skupin sodijo v sam svetovni vrh ulične umetnosti, kar velja predvsem za britansko skupino Southpaw Dance Company in španski cirkus Vaiven Cirko, sicer pa nastopajoči prihajajo še z Irske, Avstrije, Nemčije, Kolumbije in Španije, od domačih "artistov" pa velja opozoriti na Andreja Rozmana Rozo ter Neco Falk in Jerka Novaka, ki bosta na trg pripeljala svojega mačka Murija in muco Maco.

Novomeški poletni večeri bodo teraso pred Gogino knjigarno ob rotovžu oživili sedem četrtkov. Začelo se bo 11. julija s pogovorom o knjigi Kosovel - Vsem naj bom znan in koncertom Talite Sofije Komelj in Urbana Staniča. Temu bodo sledili pogovori o velikih zvereh, o romanu Andraža Rožmana Trije spomini - Med Haifo, Alepom in Ljubljano, o novomeški kinematografiji in filmu, GogaKRIMI o tistem delu gogine literarne zbirke, ki je namenjena kriminalnemu romanu, o čemer se bodo pogovarjali Tadej Golob, Mirt Komelj, Miha Mazzini in Agata Tomažič, pa o romanih Kruh prah in V Elvisovi sobi, ki smo ga v Dolenjskem listu objavljali v odlomkih. Med koncerti velja omeniti koncert tako rekoč domače skupine Generator pa Neomi in Full Moon Collective ter glasbene večere, ki jih bo s prijatelji pripravila novomeška jazz pevka Ana Čop. Poletni program bo zaokrožil festival kratke zgodbe Novo mesto short, ki bo konec avgusta v petih dneh prinesel še šest dogodkov, ki jih je na kratko predstavila vodja promocije Jedrt Jež Furlan.

Velja pripomniti, da je ogled vseh predstav, koncertov in pogovorov brezplačen, v primeru dežja pa se bo večina dogodkov preselila v galerijo Simulaker.

Urednica Gogine literarne zbirke Jelka Ciglenečki je na novinarski konferenci predstavila kopico Goginih knjižnih novitet - romane Sabastijana Preglja V Elvisovi sobi, Mihe Mazzinija Funny, Andraža Rožmana Med Haifo, Alepom in Ljubljano, Jesusa Carasca Zemlja, po kateri stopamo in zbirki kratkih zgodb Aleksandra Hemona Vprašanje Bruna in Mihe Mazzinija Pohlep, direktor založbe Goga Mitja Ličen pa je predstavil bogato mednarodno sodelovanje založb, sodelovanje v projektu Reading Balkans in gostovanje avtorjev v Gogini literarni rezidenci ter delo literarne agentke Katje Urbanija, ki sistematično zastopa slovenske avtorje pri tujih založbah.

