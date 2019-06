Oropal zlatarno, roparja še iščejo

27.6.2019 | 10:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj nekaj minut pred 10. uro so bili policisti obveščeni o ropu prodajalne nakita v Šentjerneju. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi neznani moški v temnih oblačilih in z motoristično čelado na glavi vstopil v prodajalno in od osebja zahteval, da mu izroči zlat nakit. Grožnje je podkrepil s predmetom, podobnim pištoli, nato je ukradel večjo količino zlatega nakita in pobegnil.

»O ropu, v katerem ni bil nihče poškodovan, je novomeški OKC takoj seznanil policiste na širšem območju, ki so takoj pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev roparja. Z intenzivno kriminalistično preiskavo nadaljujejo tudi danes,« je zapisala Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Novo mesto.

Policisti v današnjem poročilu še navajajo, da je med torkom in sredo z delovišča na Dvoru nekdo odnesel dva akumulatorja in lastnikom povzročil za 500 evrov škode.

V prtljažniku prevažal tujca

Včeraj nekaj pred 10. uro je na mejni prehod Slovenska vas, na vstop v Slovenijo, z osebnim avtomobilom znamke Ford pripeljal 40-letni državljan Slovenije. Policisti so opravili mejno kontrolo in med postopkom ugotovili, da voznik v prtljažniku avtomobila prevaža državljana Kitajske in državljana Indije, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. 40-letnega osumljenca so pridržali, tujca pa po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so na območju Novega mesta v minuli noči izsledili in prijeli štiri državljane Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

M. M.