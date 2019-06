Praznovali z Vodnikom

27.6.2019 | 17:45

Prireditev na Pokleku (Foto: J. Ž. in M. S.)

Poklek - »Slovenc, tvoja zemlja je zdrava in pridnim nje lega najprava. Pólje, vinograd, gora, morjé, ruda, kupčija tebe rede …« Kitica ene najbolj prepoznavnih pesmi Valentina Vodnika, pesmi Dramilo, je bila le del sporeda na Tomaževem hribu na Pokleku na nedavni prireditvi ob dnevu državnosti, so sporočili iz Kulturno umetniškega društva Poklek. Člani KUD Poklek, ki so pripravili dogodek, so z nastopi poudarili, naj bomo Slovenci ponosni na svojo deželo, jezik in dediščino. Predstavili so življenje in delo Valentina Vodnika kot narodnega buditelja.

Slavnostni govornik sevniški župan in državni svetnik Srečko Ocvirk je dejal med drugim, da bo kraj živel le, če bodo prebivalci složni.

Poleg članov KUD Poklek so nastopili Godba blanški vinogradniki, Ljudske pevke z Blance, Jure Klenovšek, Leon in Klara Drstvenšek ter Marko in Anja Kozinc.

Kulturnemu programu je sledila maša, ki jo je vodil župnik Gregor Majcen, po maši so se udeleženci še zadržali na prireditvenem prostoru.

M. L., foto: : Jože Županc, Mateja Strnad

