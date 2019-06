Ko se oglasi alarm za ogljikov monoksid …

27.6.2019 | 18:15

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Dežurni na številki 112 poročajo, da se je danes nekaj po 15. uri v večstanovanjskem objektu na Jakčevi ulici v Novem mestu v stanovanju sprožil javljalnik ogljikovega monoksida. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da gre za okvaro plinske peči, zato so zaprli dovod plina, opravili detekcijo plina, prezračili prostore in lastnika opozorili, da serviser pregleda plinsko peč.

O ostalih izrednih dogodkih ne poročajo, so pa navedli, katere klimatske naprave jutri ne bodo delovale:

Elektro Ljubljana obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7. do 11. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VRHPOLJE;

- od 7.30 do 14. ure tistim, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD RATEŽ , TP HRIBI PRI RATEŽU, TP RATEŽ VOVKO in TP MALE BRUSNICE.

Nadzorništvo Metlika dodaja, da bo vse do 4. julija zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC, TP BORŠT, TP ŠKRILJE, TP KAPLJIŠČE, TP PRILOZJE in TP PODZEMELJ.

M. M.