Tradicionalni Dnevi na Krki tudi dobrodelni

27.6.2019 | 19:45

Lani ta čas je imela reka Krka zgolj 12 st. Celzija. Izmed devetih ekip je na koncu skupna zmaga pripadla domačinom, tj. ekipi Zaloga, drugo mesto so osvojili sosedje na drugi strani reke, Srebrniče, tretje mesto pa Jurka vas. (Foto: M. M., arhiv DL)

Straža - Letošnji Dolenjski dnevi na Krki nosijo tudi dobrodelni pridih. Občina Straža in tamkajšnji Rafting klub Gimpex sta ob pričetku letnih počitnic petdesetim otrokom iz projekta Botrstvo v Sloveniji pod okriljem ZPM Ljubljana Moste Polje in v sodelovanju z DPM Mojca in DRPD Novo mesto omogočila pravo adrenalinsko dogodivščino.

»S svetovnimi prvaki v raftingu jih bomo v soboto popeljali po reki Krki ter s tem omogočili prijeten začetek počitniških doživetij in enake možnosti vrstnikom. Po spustu z rafti, za zaključek, bodo gostitelji otrok prav zanje pripravili še zabavni piknik in jim še dodatno popestrili počitniški dan. Ta dobrodelni spust bo lahko v celoti izpeljan tudi s pomočjo nekaterih donatorjev, ki so z veseljem pristopili k sodelovanju. Takšna srečanja želimo vsi skupaj otrokom z manj priložnosti omogočiti prav vsako leto,« je ob tem poudaril straški župan Dušan Krštinc.

Foto: M. M., arhiv DL

Dnevi na Krki sicer že juti rob 20. uri vabijo na peš most pri OŠ Vavta vas, kjer bo koncert klape Semikanta. Otrokom bo že od 17. ure dalje na voljo poslikava obraza, mavrični tobogan in različne igre, po koncertu ob 21. uri pa bodo po reki spustili še lučke želja.

V soboto sledi omenjeni dobrodelni spust za otroke projekta Botrstvo, v športnem parku Breza pa bo od 9. ure naprej potekal še turnir v balinanju.

Osrednji dogodek bo v nedeljo s tradicionalnim spustom od Soteske do Zaloga, kjer od 15. ure naprej sledijo še zabavne igre oz. tekmovanje z rafti med vasmi in družabno srečanje.

M. M.