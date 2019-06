Zadnji odsek ceste Sevnica-Planina čaka še predhodni pregled

28.6.2019 | 19:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sevnica - Komisija Direkcije za infrastrukturo bo predvidoma jutri opravila predhodni pregled trase novembra 2017 začete modernizacije zadnjega nekaj manj kot dvokilometrskega makadamskega odseka ceste med Sevnico in Planino. Komisija bo opravila pregled skladnosti opravljenih del s tehničnimi zahtevami za zagotovitev varnosti ceste.

Na direkciji so za STA navedli, da bo izvajalec rednega vzdrževanja cest lahko po pozitivnem pregledu ali po morebitni odpravi nepravilnosti odstranil tamkajšnjo popolno zaporo prometa, ki je sicer predvidena do konca meseca, in pod posebnimi pogoji dovolil začasno omejeno uporabo navedene ceste.

Po podatkih direkcije so gradbena dela pri prenovi nekaj več kot 1,7-kilometrskega odseka ceste, ki poleg občin Sevnica in Šentjur povezuje kozjansko, obsoteljsko ter posavsko območje, stala nekaj manj kot 3,1 milijona evrov.

Cesta je bila sicer pred modernizacijo makadamska in zelo ozka. Ker so ponekod nevarnost predstavljale strme brežine, s katerih se je krušilo kamenje, so v okviru projekta te zaščitili z namestitvijo težkih lovilnih in podajno lovilnih mrež ter izgradnjo podpornih zidov. Za večjo pretočnost prometa so gradbena dela vključevala razširitev vozišča, izvedbo treh novih večjih prepustov in opornih zidov ob strugi potoka. Nad delom ceste so hkrati sanirali plaz.

Po prvotnih načrtih bi morali sicer prenovo končati novembra lani, zaradi slabega vremena, visokega snega, neugodnega terena in povečanega obsega del pa so morali rok gradnje podaljšati do 30. junija letos, so za STA še pojasnili na direkciji za infrastrukturo.

Kot je znano, so se domačini za prenovo ceste med Sevnico in Planino, ki bi modernizirana Posavje tesneje povezala s Štajersko, hkrati pa omogočila razvoj razvojno dokaj zapostavljenega območja ob njej, zavzemali vrsto let.

Župana šentjurske in sevniške občine, Marko Diaci in Srečko Ocvirk, sta pred več kot sedmimi leti podpisala listino, ki je opozarjala na glavne infrastrukturne naložbe na področju posodobitve območnih cest. Omenjeni dokument sta poslala takratnemu ministrstvu za promet, navedeno regionalno cesto pa so nato zadnja leta prenavljali po delih.

Da bi dosegli njeno nujno potrebno prenovo, so krajani Planine pri Sevnici po večletnih obljubah večkrat zagrozili z zaporo te leta 1868 zgrajene ceste in jo tudi izvedli.

Prenovo omenjene ceste si je v začetku aprila ogledala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in njeno odprtje takrat napovedala za junij.

M. M.