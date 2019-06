Vinogradniki, obvezno zatirajte ameriškega škržatka

28.6.2019 | 13:00

Ameriški škržatek (Foto: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin)

Ljubljana - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi letos opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, nevarne karantenske bolezni trte. Gre za obvezen in nujen ukrep, da se prepreči širjenje te bolezni in s tem veliko gospodarsko škodo v vinogradništvu, so poudarili.

Zatiranje je treba opraviti takrat, ko trta povsem odcveti. Natančne roke zatiranja bo tudi letos napovedala javna služba zdravstvenega varstva rastlin.

Zlato trsno rumenico povzroča karantenska fitoplazma Grapevine flavescence doree. Okužene trte slabše rodijo, zaradi česar so pridelki nižji in manj kakovostni, trte pa lahko v nekaj letih propadejo. Okužba se v vinogradih hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka, ki s sesanjem na okuženih trtah prenese fitoplazmo na zdrave trte.

Zlata trsna rumenica je bila lani ponovno ugotovljena na novih lokacijah v vseh vinorodnih deželah, največ novih okužb je bilo na Štajerskem in na Dolenjskem. V zadnjih letih ni bilo večjih izbruhov zlate trsne rumenice, odkrite so bile le posamezne okužene trte.

Populacija ameriškega škržatka se medtem znižuje tam, kjer vsako leto pravočasno opravljajo njegovo zatiranje. "Zato poudarjamo, da je zatiranje ameriškega škržatka poleg odstranjevanja okuženih trt obvezen in nujen ukrep, da se prepreči širjenje te nevarne karantenske bolezni in s tem veliko gospodarsko škodo v vinogradništvu," so izpostavili v upravi.

V skladu s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice je zatiranje ameriškega škržatka obvezno za vse imetnike trte v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih, kjer je treba opraviti najmanj eno tretiranje, ter v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije, kjer je treba opraviti najmanj dve tretiranji.

Zaradi številnih najdb zlate trsne rumenice v preteklih letih je razmejeno območje te bolezni v Sloveniji določeno tako, da vključuje vse tri vinorodne dežele in zajema večino območij, kjer so vinogradi. V vinogradih izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno, je pa priporočljivo.

Natančnejše roke tretiranja za posamezna območja v Sloveniji napove javna služba zdravstvenega varstva rastlin na Kmetijsko gozdarskih zavodih Nova Gorica, Novo mesto in Maribor ter na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Napovedi so objavljene na spletni strani Agrometeorološkega portala Slovenije.

Fitosanitarni inšpektorji bodo tudi letos izvajali nadzor izpolnjevanja obveznosti zatiranja ameriškega škržatka in v primeru ugotovitve kršitve predpisanih obveznosti ukrepali v skladu z zakonom, so za STA še opozorili na upravi.

M. M.