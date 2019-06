Ponoči dve nesreči na avtocesti pri Trebnjem

Sinoči ob 23.35 uri se je na avtocesti Ljubljana-Novo mesto, pred počivališčem Dul v smeri Novega mesta v občini Trebnje, voznik z osebnim vozilom zaletel v odbojni meh in z vozilom obstal na brežini ob cestišču. V nesreči je bil voznik poškodovan. Oskrbeli so ga reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so nudili pomoč pri oskrbi ponesrečenca, protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu ter z vpojnim sredstvom nevtralizirali razlite motorne tekočine. Pri odpravi posledic prometne nesreče so sodelovali tudi dežurni delavci DARS.

Le uro kasneje, ob 00.33, je na avtocesti Novo mesto-Ljubljana, med tuneloma na Medvedjeku, občina Trebnje, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se prevrnil na streho. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so nudili pomoč pri oskrbi in prenosu ponesrečencev, protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, počistili cestišče ter razsvetljevali kraj nesreče. Tudi tu so pri odpravi posledic prometne nesreče sodelovali tudi dežurni delavci DARS.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VRHPOLJE;

- od 7.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD RATEŽ , TP HRIBI PRI RATEŽU, TP RATEŽ VOVKO, TP MALE BRUSNICE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo do 4. 7. 2019 od 8.00 do 15.00 zaradi del motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC, TP BORŠT, TP ŠKRILJE, TP KAPLJIŠČE, TP PRILOZJE in TP PODZEMELJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Dolenji Boštanj med 8:00 in 10:30 uro in na območju TP Sevnica sejmišče med 11:00 in 14:00 uro.

