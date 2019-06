Za srečne tačke drugič

28.6.2019 | 08:30

Nina Radkovič bo dobrodelna tudi letos (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novo mesto za srečne tačke so prireditelji iz novomeškega društva za zaščito živali lani poimenovali koncert novomeških glasbenikov, s katerim so zbrali kar nekaj denarja za zapuščene živali, za muce, ki brez gospodarjev preživljajo svoje življenje na ulicah mesta, in za kužke, ki, ko ostanejo brez gospodarja, končajo običajno v zavetišču, kjer čakajo na nekoga, ki mu bodo tako všeč, da jih bo posvojil.

Medtem ko je bil lanski dobrodelni koncert v hostlu Situla, so se prireditelji letos preselili v kava bar in galerijo Pri slonu. Odziv glasbenikov je tudi letos dober. Drevi bodo tako Pri slonu nastopili člana skupine El Kachon Tina in Krt, Bort Ross, Anja Pavlin in Jan Medle iz Tretjega kanuja, Doris, Petra Ambrož, Jure Košir in Nina Radkovič, spremljali pa jih bodo izkušeni mački - Dušan Obradinović Obra na bobnih, Dejan Slak Sleyk na bas kitari in kitarist Borut Perše Hefe. Začelo se bo precej zgodaj, ob 19. uri, končalo pa, ko bo skrinjica za dobrodelne prispevke polna.

I. Vidmar