Aleksandra le skakala in blokirala

28.6.2019 | 09:00

Aleksandra Krošelj na tekmi z Madžarsko (Foto: Eurobasket woman 2019)

Novo mesto - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca, v kateri sta tudi novomeški košarkarici Maruša Seničar in Aleksandra Krošelj, je sinoči v Nišu z dvobojem z Madžarsko odprla letošnje evropsko prvenstvo. Slovenke so tekmo, potem ko so večino časa vodile, izgubile s 84:88. Medtem ko Maruša Seničar tokrat ni igrala, je Aleksandra Krošelj na igrišču preživela sedem minut in pol, v statistiko pa se je vpisala z enim skokom in eno blokado.

Danes ob 16. uri se bodo slovenske košarkarica v Nišu pomerile s Turkinjami, ki so sinoči s 54:57 izgubile z Italijo.

I. V.